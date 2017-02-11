الهجمات السيبرانية والإرهاب الإلكتروني.. من يقف وراءها؟

رؤية ـ جاسم محمد

تعاني السياسات الأوروبية والغربية في مكافحة الإرهاب الكثير من الانتقادات لمواجهة “شيطنة الإنترنت” من قبل الجماعات المتطرفة.

وما يثير الاستغراب أن المواقع التي تنشط عليها داعش تدار من قبل خوادم غربية وأميركية أبرزها محرك “Google“. ورغم الانتقادات الموجهة الى إدارة الخوادم والمحركات، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” و”الفيس بوك”، فأن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن إعطاء هذه الجماعات حركة ونشاطا مفتوحا، يمنحها فرصة نحو معرفة أوضح لما يجري داخل هذه الجماعة بصورة أفضل من بقائها عالما مغلقا.

الاتحاد الأوربي من جانبه بدأ تحركاته العملية ضد شركة “Google” بتهمة استغلال موقعها العملاق، معتمدا استراتيجية هجومية ضد، بعد أن فشلت محاولات سياسية طوال السنوات الماضية. هذه الجهود تعكس مدى جدية الاتحاد الاوروبي واوروبا بانتهاج سياسة حازمة مع شركات خوادم ومحركات الإنترنت، لأنها بدأت تؤثر مباشرة على أمنها القومي من خلال الدعايات المتطرفة. ويقول رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانز جورج ماسن في تصريح الى وسائل الاعلام يوم 10 يناير 2017، إنه ينبغي على ألمانيا أن تكون قادرة على التصدي لمحاولات اختراق شبكاتها على الإنترنت بأن تشن هجمات إلكترونية خاصة بها، اي شن هجمات تعرضية استباقية وقائية على غرار ما يجري على الأرض. وأصدر هانز جورج ماسن كذلك تحذيرا من مغبة الدعاية الروسية وتأثيرها على سلوك الناخبين في الانتخابات المقرر عقدها في ألمانيا، وإن الدعاية والتضليل المعلوماتي والتجسس أو الإرهاب الإلكتروني، هي بعض من التهديدات المحتملة

“هيئة الابتكار الرقمي”، داخل وكالة ال CIA

وفي ظل تصاعد أهمية الأمن الافتراضي أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان أن الوكالة بصدد إجراء أكبر تعديلات في تاريخها لزيادة التركيز على عمليات الأنترنت ودمج المبتكرات الرقمية في جمع المعلومات. وقال “جون برينان”، إنه سيتم تأسيس “هيئة الابتكار الرقمي”لرصد واستغلال تطورات التكنولوجيا الرقمية، مضيفا أن وكالة المخابرات المركزية “سي آي آيه” بصدد تشكيل وحدات جديدة تدعى “مراكز المهام” هدفها زيادة التركيزعلى التحديات الجديدة مثل انتشار الأسلحة أو اكتشاف مناطق جغرافية غير معروفة مثلا في إفريقيا. يذكر أن برامج المراقبة التي نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية سبق ان كشف عنها العميل السابق لدى المخابرات الأمريكية “إدوارد سنودين” والتي تظهر حجم استفادة الوكالة من التجسس على شبكة الأنترنت لجمع البيانات. وكشف تقارير إستخبارية أن الاستخبارات الأميركية والبريطانية اخترقتا أكبر شركة لتصنيع شرائح الاتصال الخاصة بالهواتف المحمولة “سيم”، وحصلتا علىم فاتيح تشفير مما سمح لهما في مراقبة المستخدمين.

ويعقد في ميونخ وفي وادي السيلكون بالولايات المتحدة الأمريكية قمة امن الفضاء الافتراضي ( السايبر أو الانترنيت) لمناقشة تحديات أمن الفضاء الافتراضي و مكافحة القرصنة. ولاهمية الامن الافتراضي، اكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان أن الوكالة بصدد إجراء أكبر تعديلات في تاريخها لزيادة التركيز على عمليات الإنترنت ودمج المبتكرات الرقمية في جمع المعلومات. وقال “جون برينان”، إنه سيتم تأسيس “هيئة الابتكار الرقم” لرصد واستغلال تطورات التكنولوجيا الرقمية

التجسس الإلكتروني

التجسس الالكتروني هو تنفيذ عمليات هجوم الكتروني على حسابات الكترونية الى اشخاص او مؤسسات او حكومات لسرقة المعلومات، او تعطيل نظم معلوماتها، وهو منحى جديد بدء يتصاعد في السنوات الاخيرة، ليدفع الحكومات واجهزة الاستخبارات على انشاء وحدات رقمية لحماية الامن الافتراضي. وعلى سبيل المثال اجهزة الاستخبارات الاوروبية، وجدت نفسها متأخرة في موضوع الامن الافتراضي، كون المحركات (الخوادم)، التي تعمل عليها شبكات الانترنيت في الغالب هي امريكية وغير اوروبية. لذا فهي تسعى لإنشاء شبكة افتراضية من أجل تبادل المعلومات بهدف تقوية العمل الاستخباراتي فيما بينها، ولتعزيز مكافحة الإرهاب.

نماذج من الهجمات السسيبرانية

تعرضت شبكة “تي في 5 موند” الفرنسية للقرصنة على أيدي أفراد يدعون أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ما أدى لتوقف جميع قنواتها التلفزيونية عن البث وفقدانها السيطرة على مواقعها الإلكترونية. وسبق إن نفذ داعش عمليات اختراق عديدة لمواقع اميركية بينها اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالجيش الامريكي خلال شهر مارس 2015 وقام بالاستيلاء على بيانات حساسة على خوادم وقواعد بيانات الجيش وهي خاصة بالعمليات التي تقوم بها امريكا ضد تنظيم داعش.

ويقول توماس كريمر عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الألمانية (دويتشه تيليكوم) : اليوم أصبح واضحاً لمعظم أصحاب الشركات الكبيرة أن أمن المعلومات وأمن “السايبر” يجب أن يكونا من مهام مدراء الشركات. ويفترض ان يكون هناك، تحسن في مستوى التعاون بين السلطات الرسمية والشركات حول القضايا الأمنية. فلم تعد الشركات تستخدم “حائط الصد الناري”، الذي يعمل كجدار للقلعة، لحماية نفسها من الهجمات، بعد أن حوّلت حرفية القراصنة والمهاجمين الافتراضين هذا الحائط إلى نوع من السخافة.

أهمية الساحة الالكترونية عند الجماعات المتطرفة

كشف موقع “شبيغل أونلاين” الإلكتروني الألماني يوم 19 يونيو 2016 أن”سايبر الخلافة” المعروف “بجيش داعش الإلكتروني” ربما يكون اختراعا روسيا. وذكر الموقع أن خبراء أمنيين يعتقدون أن قراصنة روس يشنون هجمات إلكترونية باسم تنظيم داعش. ومايدعم هذه الشكوك، هو اعتقاد خبراء الأجهزة الأمنية في ألمانيا بأن تنظيم داعش لا يمتلك القدرات الكافية ليقوم بعمليات تجسس معقدة أو تنظيم أنشطة تخريبية على الشبكة. لكن رغم ذلك يبقى تنظيم داعش يشغل الكثير من الاهتمام الاعلامي والشعبوي، من خلال الشبكة العنكبوتية وتطبيقاتها. وكانت اولى شبهات “سايبر الخلافة” قد برزت عندما شن خبراء داعش المفترضون هجوما على أجهزة كومبيوتر قناة TV5 الفرنسية، يوم 10 مارس 2015 ، ما أدى لتوقف جميع قنواتها التلفزيونية عن البث وفقدانها السيطرة على مواقعها الإلكترونية. وطالما سرب موقع “سايبر الخلافة” تفاصيل شخصية لحسابات تم اختراقها، بما في ذلك أرقام الهواتف النقالة، لرؤساء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي الأمريكي.

يقول الظواهري في احدى رسائله : (إننا نخوض أكثر من نصف معركتنا في الساحة الإلكترونية والإعلامي). وتذكر إحدي الدراسات الحديثة أنه من أخطر المؤشرات ان نعرف أنه “أن 80% من الذين انتسبوا الى تنظيم داعش تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي .واستخدمت الجماعات المتطرفة الانترنيت لان يصبح عاملاً مساعداً للعمل الإرهابي التقليدي المادي، وذلك بتوفير المعلومات المهمة والضرورية عن الأماكن الحساسة والمستهدفة أو كوسيط في عملية التنفيذ. وتستخدم الجماعات المتطرفة الانترنيت ايضا للتحريض على الكراهية. وتوظف هذه الجماعات الانترنيت، خرائط “Googl” في تحديد اهدافها والاستطلاع والتخطيط لتنفيذ عملياتها ميدانيا.

وتمثل سيناريوهات الهجوم السايبري ، بمثابة، الرعب للسلطات الأمنية باحتمالات شن هجمات على البنية التحتية المهمة، مثل محطات توليد الطاقة، وانظمة النقل والملاحة والقطارات والمطارات وغيرها من البنى المعلوماتية. وطالت الهجمات في الأشهر الأخيرة أهدافا سياسية تقليدية، ففي اوغست 2016 ، واجه البرلمان الألماني هجوما سايبري ويعتقد أَن شبكة روسية هي “ATP 28″تقف وراء ذلك. وغالبا ما يكون الأمر صعبا بالنسبة لمستخدمي الانترنت المنتظمين تمييز تلك التقارير المضللة عن تلك الحقيقة.

وفي مجال القرصنة، يقول خبير الأمن الإلكتروني “توني ماكدويل” من المقلق للغاية أن الإرهابيين يجمعون البيانات بهذه الطريقة. فقد كشف الموقع البريطانى (ibtimes ) فى تقرير يوم 17 مارس 2016 عن نشر قراصنة داعش المعروفين باسم جيش “سايبر الخلافة” قائمة قتل لنحو 36 من ضباط الشرطة فى ولاية مينيسوتا. واكتشف موقع( Vokativ ) الأمريكى هذه القائمة التى تظهر المعلومات الكاملة عن كل شرطى فى شكل بطاقات هوية تتضمن المعلومات الشخصية الخاصة .

ولعبت السلطات البريطانية دورا أساسيا في إثارة الفضيحة حول ما أطلق عليه “التقرير السري” والذي كشف عنه مطلع شهر يناير 2017 بشأن العلاقات المزعومة بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والكرملين. وقال مسؤولون سابقون في جهاز المخابرات البريطانية المعروف باسم(MI-6 )إن كريستوفر ستيل، الذي كان وراء التقرير السري، قضى سنوات يعمل لحساب الجهاز متخفيا في عباءة السلك الدبلوماسي في روسيا وباريس وفي وزارة الخارجية نفسها بلندن. العمليات “السايبرية الهجومية” ممكن ان تشهد تصاعدا في وتيرتها، وهذا ما جاء في تقرير الاستخبارات الوطنية الامريكية يوم 10 يناير 2017 قائلا بأن مخاطر نشوب نزاعات ستزداد في الأعوام الخمس المقبلة وستصل لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الباردة بسبب تآكل نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الأمريكيين شنوا حملة اتهامات ضد روسيا مدعين أن حكومتها تقف وراء سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت، على حد زعمهم، حواسيب المؤسسات والمواطنين الأمريكان، وذلك بهدف التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 8 نوفمبر 2016 .

وفي هذا السياق، اعلن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون برينان أن التقرير الاستخباراتي بخصوص الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، التقرير يركز حصرا على “القرصنة الروسية”. في المقابل أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة تذكر.

لقد باتت عمليات مكافحة القرصنة الالكترونية تحديا الى اجهزة الاستخبارات والحكومات، كون لايمكن ايقافها فهذه الجماعات تستطيع ان ترتقي بعمليات القرصنة مع كل خطوة تتخذها الحكومات بتأمين الحماية الرقمية. ويبدو ان عمليات شيطنة الانترنيت والعالم الافتراضي، لايمكن ان تنتهي عند هذه الجماعات. تبقى الشكوك تحوم حول روسيا باستخدامها “سايبر الخلافة”، وسط شن تنظيم داعش حملات على الانترنيت. ومايزيد في الشكوك هو نوعية الاهداف التي استهدفها في عمليات الاختراق والهاكر، وهي مواقع تابعة الى الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، هذه الاهداف تعزز شكوك “شبيغل” وسط عودة الحرب الباردة.

*باحث في قضايا الإرهاب والإستخبارات