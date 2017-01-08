الهدوء يسود شوارع «بواكي» بساحل العاج بعد عصيان جنود

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أبيدجان – قال سكان، اليوم الأحد، إن الهدوء ساد شوارع بواكي ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج وانتهى تواجد الجيش بعد عصيان دام يومين في المدينة قام به جنود يطالبون بمكافآت وتحسين الأحوال المعيشية.

وبدأ العصيان -في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضية، عندما سيطر جنود مارقون على بواكي. وانضم للتمرد جنود في معسكرات للجيش في مدن وبلدات بأنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة التجارية أبيدجان.

وتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والجنود -في وقت متأخر من مساء السبت- بعد مفاوضات وقال أحد الجنود المقربين من المفاوضات يوم الأحد إن الجنود عادوا إلى ثكناتهم.

وقال السارجنت مامادو كوني، لـ«رويترز»، “أخلينا الممرات في كل مكان كما تعهدنا وعدنا إلى ثكناتنا منذ الليلة الماضية.” وأضاف “أؤكد انه على مستوى البلاد عاد جميع رجالنا إلى ثكناتهم وينتظرون المال.” العصيان انتهى بالنسبة لنا”.

وقال إن الجنود يتوقعون الحصول على مدفوعاتهم يوم الاثنين.

وقال سكان إن حركة المرور التي تعقدت منذ يوم الجمعة بسبب حواجز الطرق والمتاريس انسابت في بواكي التي بدأت تعود لطبيعتها. وتوقف إطلاق النار الذي كان سائدا في الأيام القليلة الماضية.

وقال بينوا كونان أحد السكان “أمضينا ليلة هادئة دون إطلاق نار في المدينة وهذا الصباح لا نرى جنودا في الشوارع”.

وقال سكان وشهود من «رويترز» إن أنباء ترددت عن أن الهدوء ساد يوم الأحد في مدن أخرى كذلك منها أبيدجان التي نشرت فيها القوات الموالية للحكومة حول المواقع الاستراتيجية أمس وهرع السكان إلى المتاجر لشراء المياه المعبأة وسلع أساسية أخرى.

ولم يظهر الجيش في شوارع أبيدجان يوم الأحد. وشوهد الناس يتوجهون سيرا على الأقدام إلى الكنائس وكانت المتاجر مفتوحة وحركة المرور طبيعية.

وخرجت ساحل العاج أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا وأكبر منتج للكاكاو في العالم من أزمة سياسية بين عامي 2002 و2011 كنجم اقتصادي صاعد.

لكن سنوات من الصراع والفشل في إصلاح الجيش الذي تشكل من خليط من مقاتلين متمردين سابقين وجنود حكوميين خلفت قوة يصعب السيطرة عليها تمزقها انقسامات داخلية.