الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث 11 مهاجراً من شواطئ طرابلس

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طرابس – نقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، أنباء عن انتشال الهلال الألحمر الليبي جثث 11 مهاجراً قتلوا بعد غرق مراكبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال المتطوع مع الهلال الأحمر الليبي مهند الفلاح اليوم “إن الفرق العاملة في طرابلس انتشلت الثلاثاء الجثث “التي لفظها البحر” في عدة مواقع من الشاطىء قرب العاصمة بعد تلقي اتصالات من الأهالي”.

وقال فرع الهلال الأحمر اللليبي في طرابلس على صفحته على فيس بوك “إن الجثث عثر عليها في حي الأندلس ومجمع رغاتة السكني ومنطقة صياد الصخرية التي يصعب الوصول إليها”.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى بعد 5 سنوات من سقوط نظام معمر القذافي وباتت ممراً للهجرة السرية إلى أوروبا.

ويبحر عشرات الألاف من ليبيا سنوياً ولا سيما من غرب البلاد باتجاه إيطاليا الواقعة على بعد نحو 300 كلم منها.

وقتل أكثر من خمسة آلاف مهاجر منذ بداية السنة لدى محاولتهم عبور المتوسط، وفق الأمم المتحدة، وفق أسوأ حصيلة يتم تسجيلها.

وعبر المتوصل هذه السنة قرابة 360 الف شخص وفق المنظمة الدولية للهحرة بتراجع عن 2015 حين تجاوز عدد العابرين مليون شخص.