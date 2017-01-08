«الهولندية» تعلق رحلاتها بين القاهرة وأمستردام بشكل مؤقت

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القاهرة – قررت شركة الخطوط الجوية الهولندية، KLM، الأحد، تعليق رحلاتها، التي تقلع من مطار القاهرة إلى العاصمة الهولندية أمستردام بشكل مؤقت، للمرة الأولي منذ عشرات الأعوام، بسبب ظروف ضعف التشغيل، وعدم جدواها اقتصاديًا.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن آخر رحلة للخطوط الهولندية أقلعت الساعات الماضية برقم 544 متجهة إلى أمستردام، وتم وقف كل الملصقات أو مواد الدعاية، التي تشير للشركة سواء على لوحات مواعيد رحلاتها أو الأوراق الخاصة بالحقائب.

وقالت مصادر بمحطة الشركة بالقاهرة إن هذا القرار جاء لأسباب اقتصادية ووجود مشاكل في تحويل إيراداتها من مصر بالعملة الأجنبية، مشيرة إلى أن الخطوط الفرنسية، والتي دخلت في شراكة مع شركة الهولندية ستتواصل بمعدل 6 رحلات أسبوعيا بين مطاري القاهرة وباريس، وأن بعض الحجوزات، التي تمت على الخطوط الهولندية من قبل للسفر بعد 8 يناير تم توجيه أصحابها للسفر على الوجهات، التي يرغبون على الخطوط الفرنسية، كما تم دمج بعض موظفي الهولندية في مكاتب الفرنسية.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الهولندية قد أعلنت تعليق رحلاتها بين القاهرة وأمستردام في منتصف العام الماضي، بسبب ظروف تشغيلية خاصة بها، وتم التنسيق مع سلطات المطار في هذا الشأن، وفقا لـ«المصري اليوم».