«الوزراء المصري» يتسلم حصراً نهائياً بأموال الصناديق الخاصة: 22 مليار جنيه

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القاهرة – قالت مصادر بمجلس الوزراء إن المجلس تسلم حصرا شاملا للصناديق الخاصة، أجرته وزارة المالية، تمهيدا لمراجعته، قبل إرساله إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره فى صورة مشروع قانون لضمه إلى الموازنة العامة للدولة.

وأضافت المصادر أن الصناديق ستسهم فى تقليص عجز الموازنة بنسبة معقولة، وهو ما سيتم إعلانه قريبا بعد خروج الموضوع للنور، وأن مناقشات مغلقة أجريت من قبل الحكومة، بالتنسيق مع البرلمان، حول موضوع الصناديق، وستكون هناك أهمية للإعلان عن حجم الصناديق، ووقف الاجتهادات التى دارت حول مبالغها وقدرت فى سنوات سابقة بما يتراوح ما بين 36 مليارا وتريليون جنيه، وهو أمر مخالف للواقع.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع مجلس الوزراء ، أمس الأول، إن حصر المالية للصناديق بلغ 22 مليار جنيه، وإنه تم استبعاد العديد من الصناديق، بسبب عدم ثبات أموالها لأنها لأغراض عملية وليست للادخار. وأضاف أنه تقرر استبعاد صناديق تابعة لجهات المرور، لأنه يتم رد أجزاء من أموالها للمواطنين أصحاب تراخيص السيارات ولوحاتها، فضلا عن صناديق أخرى تابعة للجامعات، كما أن هناك صناديق أخرى تتضمن منحا دولية بغرض مشروعات محددة، وبجدول زمنى مستقبلى، وبالتالى لن يتم ضمها، وفقا لـ«المصري اليوم».