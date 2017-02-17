اليابان تؤكد دعمها لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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طوكيو – أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية “إن إتش كيه”، إن آبي أكد أمام لجنة برلمانية، أن وجود دولتين عنصر هام للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وسيساعد في القضاء على الإرهاب.

وقال آبي إن اليابان ستراقب بعناية الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بأنه لن يلتزم بالضرورة بحل الدولتين، وأن هذا الحل ليس السبيل الوحيد من اجل السلام.

وأضاف آبي، إنه يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بكل الجهود الممكنة لتحقيق السلام، واصفا دورها بالمهم، ومؤكداً أن اليابان ستقوم بدورها كاملاً.