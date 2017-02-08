اليمن: اغتيال مسؤول أمني على يد مجهولين في عدن

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صنعاء – اغتال مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، مسؤولاً أمنياً في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن “مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار على مدير الإصدار الآلي، العقيد مختار محمد حسن أثناء تواجده بمنطقة كريتر، ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وذكرت المصادر، أن “المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه”.

وتشهد محافظة عدن منذ أشهر عمليات اغتيالات وتفجيرات واسعة، طالت مسؤولين في الأمن وأفراداً ينتمون للجيش الموالي للحكومة “الشرعية”، خلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، وتبنى تنظيم داعش معظم تلك العمليات، وفقا لـ«24».