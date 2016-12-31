اليمن.. الجيش يعلن تحرير بلدة البقع في صعدة

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صنعاء –أكدت مصادر أمنية اليوم السبت، أن قوات الجيش اليمني استكملت تحرير بلدة البقع بصعدة معقل المتمردين الحوثيين، بشكل كامل.

وقالت المصادر “إن لوائين من القوات القادمة من مدينة عدن، طهرت بلدة البقع بشكل كامل، وباتت تتمركز في مركز البلدة”.

وقال مصدر في القوات “إن القوات الجنوبية اليمنية استكملت تحرير تبة الإرسال والجبال المحيطة، وأصبحت البلدة مؤمنة بشكل كامل”.

وأكد أن عملية استكمال تحرير البقع جاءت بدعم جوي سهل على القوات على الأرض عملية التطهير، مشيراً إلى أن العشرات من عناصر التمرد قتلوا في المعارك والغارات الجوية التي شنها التحالف العربي.