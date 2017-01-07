اليمن.. المقاومة تُهدد خطوط إمداد الحوثي في المخا والحديدة

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صنعاء – أكد محافظ محافظة صعدة هادي قرشان، تقدم لواء النخبة في الجيش اليمني إلى مواقع جديدة في جبهة البقع، وأسر أحد قيادات الميليشيات الانقلابية.

وقال قرشان، إن التقدم شمل منطقة مران التي ينحدر منها زعيم ميليشيات جماعة الحوثي، حيث تم أسر قيادي عسكري ينتمي للجماعة، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في جبهة علب، وفقاً لصحيفة «عكاظ السعودية»، اليوم السبت.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الإعلامي في مجلس التنسيق للمقاومة في محافظة تعز رشاد الشرعبي، سيطرة المقاومة على منطقة حمير مقبنة الاستراتيجية، مضيفاً أن السيطرة على هذه المنطقة تسهل على المقاومة من قطع الطريق على الإمدادات العسكرية للميليشيات الانقلابية في الحديدة والمخا.

وأفاد الشرعبي أن المقاومة سيطرت على دار قاسم في منطقة العبدلية، فيما لا تزال الجبهة الشرقية تشهد اشتباكات متواصلة خصوصاً في منطقتي القصر الجمهوري والتشريفات.