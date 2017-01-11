اليمن: انشقاق جديد في معسكر المخلوع صالح

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صنعاء – أعلن قيادي بارز في حزب المخلوع صالح انشقاقه وانضمامه إلى صف الشرعية اليمنية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، في أحدث انشقاق يحصل داخل معسكر صالح المتحالف مع إيران.

وقالت مصادر يمنية في عدن لـ«24» “إن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بالبيضاء (وسط اليمن) الشيخ علي صالح الطيري، أعلن انشقاقه عن حزب المخلوع صالح وانضمامه إلى الشرعية”، مشيرة إلى أن “الطيري يعد من أبرز زعماء القبائل في البيضاء وأن انشقاقه عن المخلوع صالح يشكل ضربة موجعة”.

وأكدت المصادر أن زعيم قبائل العرش بالبيضاء أعلن استعداده فتح معسكرات لمواجهة العدوان الحوثي العفاشي، على محافظة البيضاء.

وفي البيضاء، قال مصدر قبلي إن “الشيخ الطيري انشق عن الانقلابيين عقب اغتيال الحوثيين لأحد الضباط الموالين للزعيم القبلي”.

وأكد المصدر لـ«24» أن الشيخ الطيري دعا قبائل العرش إلى الاستعداد لمواجهة الانقلابيين الحوثيين الذين اعتدوا على بلاده”.