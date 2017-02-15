اليمن: انفجارات تستهدف نقاط قوات جيش النخبة الحضرمية بالمكلا

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صنعاء – هزت انفجارات عنيفة دوت في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء ضواحي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت استهدفت نقاط تابعة لقوات جيش النخبة الحضرمية .

وقال مصدر عسكري ان انفجارين عنيفين استهدفا نقاط تابعة لجيش النخبة الحضرمية احدهما بالقرب من منطقة حلة غرب المكلا والآخر بشارع الستين بفوة.

ونقل موقع “المندب نيوز” الذي يبث من حضرموت عن مصدر عسكري قوله ان الانفجارين استهدفا احدى نقاط النخبة الحضرمية ولم تسفر عن اصابات في صفوف الجنود , مشيرا بأن الانفجار الاخر كان ناجما عن قذيفة اطلقت من البحر بحسب المصدر ولم يوضح نوعية القذيفة.

هذا وتشهد المكلا تشديدات امنية من قبل قوات النخبة الحضرمية ورصد التحركات المشبوهة لتثبيت الأمن والأستقرار في المنطقة هزت انفجارات عنيفة دوت في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء ضواحي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت استهدفت نقاط تابعة لقوات جيش النخبة الحضرمية .

وقال مصدر عسكري ان انفجارين عنيفين استهدفا نقاط تابعة لجيش النخبة الحضرمية احدهما بالقرب من منطقة حلة غرب المكلا والآخر بشارع الستين بفوة.

ونقل موقع “المندب نيوز” الذي يبث من حضرموت عن مصدر عسكري قوله ان الانفجارين استهدفا احدى نقاط النخبة الحضرمية ولم تسفر عن اصابات في صفوف الجنود , مشيرا بأن الانفجار الاخر كان ناجما عن قذيفة اطلقت من البحر بحسب المصدر ولم يوضح نوعية القذيفة.

هذا وتشهد المكلا تشديدات امنية من قبل قوات النخبة الحضرمية ورصد التحركات المشبوهة لتثبيت الأمن والأستقرار في المنطقة، بحسب ما نقتله «وسائل إعلام يمنية».