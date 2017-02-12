اليمن.. مقتل وإصابة 17 من الانقلابيين في معارك بتعز

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صنعاء – أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية، مساء اليوم الأحد، بمقتل ستة من مسلحي الحوثيين ومليشيا المخلوع علي عبد الله صالح، وإصابة 11 آخرين في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز، 275 كيلومتراً جنوب صنعاء.

وقالت المصادر إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين شرقي مدينة تعز، إثر هجوم شنته مليشيات الحوثي وصالح على مواقع الجيش والمقاومة، مؤكدة تصدي الأخيرين لذلك الهجوم.

وأدت تلك المعارك إلى مقتل اثنين من رجال الجيش والمقاومة، وإصابة ستة آخرين، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت المصادر، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، من تحرير محطة الكهرباء بالمدينة السكنية شمالي مدينة المخأ، غربي تعز، حيث شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين ومليشيا صالح.

وفي الوقت ذاته، أوضحت المصادر، أن الأحياء السكنية شرق المدينة تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة من مواقع تمركز الميليشيا في تبة سفتيل والقصر الجمهوري.

كما تعرض حي الزهراء شمال شرق المدينة، والأحياء المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة للقصف من مواقع الحوثيين ومليشيا صالح في معسكر القوات الخاصة شرقاً، حسب المصادر ذاتها.