اليوبيل الياقوتي يتوج حكم «إليزابيث»

رؤية – أسماء حمدي

لندن – تحتفل بريطانيا بمرور 65 عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث العرش «اليوبيل الياقوتي»، لتحقق بذلك رقما قياسيا وحدثا غير مسبوق، وتصبح الملكة الأطول حكما للمملكة المتحدة.

ونشر المصور البريطاني ديفيد بايلي «بورتريه» للملكة إليزابيت الثانية، وهي ترتدي قلادة من الياقوت صنعت من 16 جوهرة يحيد بها الماس مع قرط أذنين يشبهها، أهداها إليها الملك جورج السادس في حفل زفافها في 1947.

وجاء هذا البورتريه في إطار سلسلة من الصور التقطها «بايلي» في 2014، خرجت للعلن خلال الاحتفال مناسبة عيد ميلاد الملكة الـ88 في ذلك العام.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، ذهبت الملكة بالأمس إلى الكنيسة وحضرت قداس الصباح، وكانت ترتدي زي فيروزي وقبعة من المخمل الأسود، ولم تظهر أي علامات البرد التي أصابتها خلال عيد الميلاد، ثم ألتقت بحشد صغير من المهنئين وتلقت باقات الورود.