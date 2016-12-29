اليوم.. إقرار زيادة أسعار الأدوية في اجتماع مجلس الوزراء

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القاهرة – يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قانون الاستثمار بصيغته النهائية بعد ردود الوزارات على القانون، حيث يتوقع موافقة المجلس عليه اليوم وإحالته لمجلس النواب.

وسيناقش المجلس، مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة ، وفقا لـ«صدى البلد».

ويستفيد من هذه العلاوة 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1 /7 /2016، وبتكلفة تقدر بـ2.5 مليار جنيه.

كما يتوقع أن يحسم مجلس الوزراء اليوم موقف زيادة أسعار الأدوية بناءً علي ما تم التوصل إليه في الاجتماعات التي عقدت بين وزارة الصحة والشركات لحل أزمة اختفاء بعض الأدوية.