اليوم.. الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي السيسي

رؤية

القاهرة – يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، القاهرة، اليوم الأربعاء في أول زيارة لمصر منذ توليه المنصب الجديد.

ويلتقي غويتريس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لمصر وذلك لبحث قضايا المنطقة والسبل المثالية لحل الأزمات المشتعلة بها ولاسيما الوضع في سوريا، كما يتطرق إلى القضية الفلسطينية.

ويعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري وسكرتير عام الأمم المتحدة، عقب انتهاء المحادثات، مؤتمراً صحافياً مشتركاً ، حسبما ذكرت «24».

ويلقي مساء اليوم الأربعاء سكرتير عام الأمم المتحدة محاضرة في جامعة القاهرة والتي يعرض خلالها خطة الأمم المتحدة في التعامل مع قضايا المنطقة والتعامل مع الأزمات الأخيرة.