اليوم.. الحكم في استئناف بطلان اتفاقية تيران وصنافير

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القاهرة – تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، حكمها فى الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة، فى 29 سبتمبر الماضى، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيرى عبد الفتاح”، والمحامى “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، حسبما ذكر «اليوم السابع».

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى يونيو الماضى حكمًا ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة – وهى الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.