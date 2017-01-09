اليوم.. الخطوط الفرنسية تبدأ أولى رحلاتها من مبنى 2 بمطار القاهرة

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القاهرة – قال مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولى، إن من المقرر أن تبدأ شركة الخطوط الجوية الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، تسيير رحلاتها رسميًّا من مبنى الركاب الجديد “رقم 2” بمطار القاهرة الدولى، بدلا من المبنى رقم 1.

ومن المقرر أن يستقبل مبنى الركاب الجديد اليوم، الرحلة رقم 570 طراز 787-900 فى تمام الساعة 8 مساء، وعلى متنها 262 راكبًا، وسيكون على متنها مدير المبيعات الدولية ومدير مبيعات الشرق الأوسط بالشركة، كما تغادر الرحلة فى تمام الساعة 2 صباحا

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوى، فى بيان صادر عنها، إن الشركة تحتفل بهبوط أول طائرة من هذا الطراز ( 787-900 ) بإطلاق مدافع المياه، احتفالا بالطائرة، كما هو متبع فى مجال الطيران، وسيكون فى مقدمة الحضور المحاسب مجدى إسحاق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وقيادات شركة الميناء والخطوط الفرنسية والقيادات الأمنية.

وفى هذا الإطار، صرح المحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة الميناء، بأن الخطوط الفرنسية بهذه الخطوة تصبح سابع شركة طيران تنتقل للعمل بمبنى الركاب الجديد، وذلك بعد انتقال شركات طيران الجزيرة والكويتية والأردنية والمغربية والبريطانية والسعودية، ومن المقرر نقل شركات الطيران الأخرى تباعا للمبنى رقم (2)، وفقا لـ«اليوم السابع».