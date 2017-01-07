اليوم.. الرئيس الغاني الجديد يؤدى اليمين الدستورية

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اكرا – يؤدى نانا اكوفو- ادو اليمين الدستورية السبت بصفته رئيس غانا الجديد، بعدما تغلب على الرئيس المنتهية ولايته جون درامانى ماهاما فى الانتخابات الرئاسية التى اجريت فى السابع من ديسمبر.

وسيقسم اكوفو-ادو (72 عاما) المدافع السابق عن حقوق الإنسان، اليمين خلال احتفال فى جادة الاستقلال بوسط أكرا، فى حضور اكثر من ستة ألاف من المدعوين والمواطنين.

ومن المنتظر مشاركة أحد عشر رئيس دولة أفريقية والرئيس المنتهية ولايته والرئيسان السابقان جون راولينجو وجون كوفور ، حسبما ذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية».

وقررت قوات الشرطة فى العاصمة تشديد التدابير الأمنية خلال قسم اليمين، خصوصا على أبرز المحاور حول المكان الذى اختير للاحتفال.

وعزز الفوز الانتخابى لأكوفو-ادو والانتقال السلمى للسلطة صورة غانا التى تعتبر نموذجا للاستقرار فى منطقة غالبا ما تشهد اضطرابات.

وكان الرئيس الجديد المنتخب قال لوكالة فرانس برس إن الرؤساء الذين كانوا يأملون فى البقاء فى مناصبهم بأى ثمن “كانوا يبحرون عكس تيار التاريخ”.

ووعد اكوفو-ادو بوضع غانا على “طريق التقدم والازدهار” بعد ازمة اقتصادية حملت سلفه على طلب خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي.

من جهته، دعا الرئيس المنتهية ولايته الغانيين إلى مساندة اكوفو-ادو، قبل أن يصطحب الرئيس الجديد فى زيارة إلى القصر الرئاسى “فلاجستاف هاوس”.