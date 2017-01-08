اليوم.. السيسي يبحث مع وزير خارجية غانا السابق قضايا القارة الإفريقية

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القاهرة – يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جيمس فيكتور جبهو، وزير خارجية غانا السابق.

ومن المنتظر، أن يبحث اللقاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وسوف تستحوذ الموضوعات المتعلقة بالقارة الإفريقية، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة التي تجمع بين القاهرة وأكرا في كافة المجالات، وفقًا لما أورده موقع “اليوم السابع”.

كان الرئيس الغاني الجديد، نانا اكوفو-ادو، قد استقبل أمس السبت، بمنزله الخاص المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية، الذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته الطيبة ودعوته لزيارة القاهرة، وذلك للتشاور والتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس الغاني، عن تقديره وامتنانه للرئيس السيسي وتطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وطلب مساعد الرئيس المصري من الرئيس الغاني دعم غانا لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث أكد الرئيس الغاني، على دعمه لترشح “مشيرة خطاب” باعتبارها مرشحة القارة السمراء.