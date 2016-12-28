اليوم.. السيسي يفتتح مزارع سمكية ودار الأوبرا في بورسعيد

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القاهرة – يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، محافظة بورسعيد، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، عددًا من المشروعات الهامة، يبدأها بافتتاح مشروع المزارع السمكية شرق بورسعيد، وبعدها كوبري الرسوة العائم، والذي يعتبر أول كوبري عائم علي مياه قناة السويس، ويربط قارة أفريقيا بآسيا، ثم يقوم بجولة مع محافظ بورسعيد لافتتاح دار الأوبرا، بشارع كرخ البحر، والذي تعتبر مفخرة ثقافية وفنية للمدينة الباسلة.

يذكر أن المركز الثقافى الترفيهى بمحافظة بورسعيد، والمعروف إعلاميًا بأوبرا بورسعيد، قد بدأ العد التنازلى لاستقبال الحدث التاريخى الأهم فى المحافظة على مدار 40 عامًا مضت والمتضمن زيارة الرئيس السيسى للمحافظة فى توقيت يواكب احتفالها بالعيد القومى فى ذكرى الانتصار على قوى العدوان الثلاثى عام 1956 م.

وشهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان البروفة النهائية لاستقبال الزيارة الرئاسية داخل الأوبرا بنفسه مع مندوبى الرئاسة من كافة الجهات المعنية، ووجه الغضبان بتسخير كافة إدارات المحافظة الخدمية باطقمها كاملة لإنهاء اللمسات النهائية لتجهيز الأوبرا.

كما شهد المركز الثقافى الترفيهى على مدار الساعات القليلة الماضية عمليات فحص دقيقة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية والإدارية من كافة الجهات المعنية لرفع تقريرها النهائى للزيارة ، حسبما ذكر «صدى البلد».

وكان محافظ بورسعيد قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء لإدارة المركز الثقافى ضم عددًا من الشخصيات الهامة بينهم الفريق مهاب مميش والمهندس هانى أبوريدة والفنان محمود ياسين وآخرين، كما أصدر الغضبان قرارًا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال المركز من عدد من القيادات التنفيذية العاملة بالمحافظة بجانب عملهم.

الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد أول زيارة رسمية لرئيس جمهورية يشارك البورسعيدية احتفالهم بالعيد القومى منذ آخر زيارة بهذا الحدث وكانت للرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964.