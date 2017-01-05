اليوم.. الكونجرس يصوت على قرار مناهض لمشروع الاستيطان

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واشنطن – من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يعرب عن تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي مؤخراً بشأن عدم شرعية الاستيطان في فلسطين.

وأصدر زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي، ورئيس لجنة الخارجية التابعة له إيد رويس، بياناً مشتركاً قالا فيه إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته براك أوباما فقدت مصداقيتها بخصوص إسرائيل وأن قرار الإدارة الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن قد مس بحليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجعلت تحقيق السلام في هذه المنطقة أصعب بكثير، وفقاً لوكالة «معا» الفلسطينية.