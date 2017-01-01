اليوم.. المنتخب المصري يدخل «مغارة» أمم أفريقيا

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القاهرة – يدخل المنتخب الوطنى بقيادة مدربه الأرجنتينى هيكتور كوبر، معسكرًا مغلقًا اليوم الأحد استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون التى يخوض الفراعنة غمارها بعد غياب دام 3 دورات على التوالى.

وتقع مصر فى المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا التى تضم كلاً من غانا ومالى وأوغندا، ويفتتح منتخب للفراعنة مبارياته يوم 17 يناير بمواجهة مالى على ملعب بورت جنتل الذى يتسع لـ20 ألف مشجع..

واختار كوبر 27 لاعبًا للمعسكر هم عصام الحضرى وشريف إكرامى وأحمد الشناوى ومحمد عواد فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير وأحمد دويدار وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وحمادة طلبة وعمر جابر وأحمد المحمدى وكريم حافظ ومحمد الننى ومحمد صلاح ورمضان صبحى وعبد الله السعيد وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمد إبراهيم و”كهربا” وتريزيجيه وعمرو وردة ومروان محسن و”كوكا” وأحمد جمعة، على أن يستبعد كوبر 4 لاعبين قبل السفر للجابون يوم 13 يناير، حسبما ذكر«اليوم السابع».

ويتدرب الفراعنة على استاد القاهرة يوميًا أثناء المعسكر، قبل الحصول على راحة يوم 12 يناير، قبل السفر فى اليوم التالى للجابون على متن طائرة خاصة، حيث سيصطحب المنتخب معه كل مستلزماته من أطعمة وطباخ خاص للبعثة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المران الأول فى السادسة مساء اليوم بمشاركة 22 لاعبًا هم لاعبو الأهلى والزمالك بجانب الحضرى وعواد وأحمد جمعة وحمادة طلبة بجانب السداسى المحترف عمر جابر وكريم حافظ وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه كهربا وكوكا المتواجدين فى مصر حاليًا، على أن يتوالى وصول باقى المحترفين بداية من غدٍ الاثنين.