اليوم.. انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي بمشاركة 17 دولة

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الشارقة- ينطلق اليوم الأحد، الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي بمشاركة 26 شاعرا من 17 دولة عربية، ويستمر حتى 13 يناير الجاري.

ويكرم المهرجان هذا العام كلاً من محيي الدين الفاتح «السودان»، وإبراهيم محمد إبراهيم «الإمارات»، بجائزة الشارقة التقديرية للشعر العربي.

وينظم بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة المهرجان منذ 2002. وتقام دورة هذا العام في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من (كانون الثاني) يناير الحالي.

وقال محمد البريكي مدير بيت الشعر أن هذه الدورة الجديدة تضم ست أمسيات شعرية يقام منها خمس في قصر الثقافة بالشارقة والأمسية الختامية في بيت الشعر بقلب الشارقة”.

وتابع قائلا “سيتم توقيع أربعة دواوين.. ديوان للشاعر إبراهيم محمد إبراهيم من الإمارات وديوان “آخر الأنباء أنت” للشاعر محيي الدين الفاتح من السودان وديوان “على قيد لحظة” للشاعر الدكتور طلال الجنيبي من الإمارات وديوان “من ذنوب العمر” للشاعر أشرف جمعة من مصر”.

ويقام ضمن أنشطة المهرجان برنامج فكري يتضمن ندوتين أولهما بعنوان (تراسل الشعر العربي مع الفنون) يشارك فيها السعودي محمد الصفراني والعراقي أحمد محجوب والسورية رشا العلي والتونسي محمد القاضي والمصري حسين حمودة والمغربي محمد الديباجي.

أما الندوة الثانية فبعنوان (عام من الإنجازات) ويشارك فيها الموريتاني عبد الله ولد السيد والتونسية جميلة الماجري والمصري حسين القباحي والمغربي مخلص الصغير والسوداني الصديق عمر الصديق.

وقال المنسق العام للمهرجان محمد إبراهيم القصير في المؤتمر الصحفي “المهرجان درج على تكريم واحد من الشعراء الضيوف وآخر من شعراء الدولة وسيكون الشاعران المكرمان هذا العام.. الشاعر محي الدين الفاتح من السودان والإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم.”

واختارت لجنة داخلية متخصصة شكلتها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة الشعراء المشاركين في المهرجان بحيث يعبرون عن تجارب الشعر العربي كافة بما تشمله من أسماء كبيرة وفاعلة وتجارب جديدة صاعدة. ومن بين المشاركين خمس شاعرات.