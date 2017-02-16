اليوم.. محمد صلاح يقود روما أمام فياريال

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روما – كشفت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم، الخميس، عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لفريق روما المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح أمام فياريال الإسبانى، فى المباراة التى تجمعهما بالعاشرة مساء، بملعب “إستاديو دى لا سيراميكا”، فى ذهاب دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج”.

وصعد روما لدور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج”، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل فياريال للدور ذاته بعدما احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية عشرة.

وذكرت صحف “لاجازيتا ديللو سبورت”، و”الكوريري ديللو سبورت”، و”آل ميساجرو”، و”ليجو”، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، سيكون متواجداً فى التشكيلة الأساسية لفريق روما فى مباراة اليوم أمام فياريال ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.

ويسعى محمد صلاح لقيادة روما للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى بطولة الدورى الأوروبى، وذلك بتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة اليوم تعزز من حظوظ الفريق فى التأهل لدور الـ16 قبل خوض مباراة الإياب الخميس المقبل بملعب “أولمبيكو” فى العاصمة الإيطالية “روما”.

جدير بالذكر أن العاصمة السويدية “ستوكهولم” ستستضيف المباراة النهائية لمسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج” هذا العام، والتى ستقام يوم 24 مايو المقبل.