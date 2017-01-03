امتحانات الثانوية العامة بالأردن تنعقد وسط تشديدات أمنية

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – يخوض نحو 88 ألف طالب وطالبة أول امتحانات الثانوية العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتعليمات إدارية صارمة تحذر وزارة التربية والتعليم كل من يتجاوزها بالحرمان النهائي.

ويعقد الامتحان في الأردن على دورتين ” صيفية وشتوية “، في كل عام، وتشارك جهات رقابية وأمنية في ضبطه ووصولا لإخراجه من دون خروقات أو أعمال غش وتسريب للأسئلة.

وخلال هذه الدورة الشتوية لانعقاد امتحان ” التوجيهي”، فإن ما يقارب 13 ألف معلم ومعلمة يشاركون في إدارته وعمليات المراقبة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة التربية وليد الجلاد في تصريح مكتوب.

كما ويشارك الآلاف من رجال الأمن العام وقوات الدرك في حماية المدارس التي تعقد فيها الامتحانات منعا لأي تجاوزات أو أعمال شغب عادة ما تحدث أثناء عملية سير الامتحان.

وتثير هذه الإجراءات الصارمة، انتقاد تيار واسع داخل الأردن ويعتبرون الأمر مبالغ فيه، سيما في ظل تراجع مخرجات التعليم في الأردن بشكل عام، لكنها أيضا تلقى قبولا من شريحة واسعة.

ولا تقتصر التعليمات المشددة هذه على المظاهر الخارجية للامتحان، فالطالب المشترك إذا ما تأخر عن موعد الحضور إلى القاعة قد يحرم من أداء الإمتحان تحت أي سبب كان، ناهيك عن منع استخدام الأقلام باستثناء تلك التي توزعها الوزارة على الطلبة داخل قاعة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم تركيب أجهزة تشويش على الهواتف النقالة والسماعات اللاقطة داخل قاعات امتحانات لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح العملية.

ولا يرى الجلاد خلال حديث لـ ” رؤية الإخبارية ” في هذه الإجراءات أي تضييق على الطلبة ما دام الهدف منها منع الغش ومنح علامة النجاح لمن يستحقها واجتهد لأجلها.

ويقول ” في أعوام ماضية، كانت الأمور تسير بفوضى عارمة خلال انعقاد الامتحان وكان النجاح بالغش، حليفا لكل من أراد ذلك، لكن الآن اختلف الأمر، وهذا الأمر يلقى ترحيبا عاما من الناس كافة”.