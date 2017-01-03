انتحار أمين مجلس الدولة وأزمة «تيران وصنافير» في الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة السياسية وكان أبرزها، التوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، ووفاة أمين مجلس الدولة السابق في ظروف غامضة، وتجدد أزمة اتفاقية ترسيم الحدود.

وجاءت الأخبار على النحو التالي:

الأهرام

التوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، فضلاً عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التى يتطلع إليها الشعب المصري.

وشدد ـ خلال اجتماعه بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس ـ على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلاً عن الإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة بأن الرئيس اطلع على الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

الرئيس يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، كما وجه بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض تقريراً عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن نتائج القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت تحسناً في أداء الشركات التابعة للقطاع.

في اجتماعين برئاسة إسماعيل‏: ‏‏16‏ مليار دولار انخفاضا في الواردات خلال نوفمبر الماضي

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء امس ان المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف لكن من المتوقع ان تستقر الاسواق خلال‏3‏ أشهر‏.‏ مضيفا ان وزير التجارة والصناعة كشف خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية امس انه خلال شهر نوفمبر انخفضت الواردات بمقدار‏1.6‏ مليار دولار بينما زادت الصادرات بنسبة‏26‏ في المائة ونسعي في الاستمرار علي هذا النهج لانه يعطي دعما للصناعة الوطنية ويحسن الموقف بالنسبة لميزان المدفوعات ويقل الضغط علي النقد الأجنبي‏.‏

وأضاف ان التصنيف الائتماني لمصر مستقر وهو امر إيجابي ونامل ان يتحسن الموقف في المرحلة المقبلة‏.‏

موضحا أنه على المدى المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر حيث سنتعامل بآليات السوق ونخرج من الموقف الحالي, والآن نشهد تحسنا في اداء الشركات والتحرك تجاه اليات السوق وأن الاقتصاد الحر هو الذي سينهض بالاقتصاد المصري وتزداد صادراتنا وتقل واردتنا ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته.

الجمهورية

في اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي

السيسي: التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.. ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً

تحسين نظام التعليم المهني والفني.. من خلال برنامج مبادلة الديون

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الاصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا. حيث عرضت الوزيرة خطة الوزارة لعام 2017. والتي تركز علي الحصول علي منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري وتستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة اليه. وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة. والانتاج الزراعي والأمن الغذائي. والنقل وشبكات الطرق. والاسكان الاجتماعي والمرافق. والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني. وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة. أضافت الوزيرة انه جاري كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول علي تمويلات من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة. وبنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات. فضلا عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل انشاء المعهد الفني الصيني ومركز للتدريب المهني بالسويس. وكوريا الجنوبية لانشاء جامعة مصرية كورية في بني سويف. واليابان لتطوير التعليم. بالاضافة الي العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخري.

أضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس شدد خلال الاجتماع علي مراعاة الحد من الاستدانة. فضلا عن الاسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول علي تمويل خارجي لها. وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري. مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصي استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

حرس الحدود يوجه ضربات جديدة للمهربين وتجار المخدرات

تدمير 12 نفقاً بشمال سيناء وضبط كميات هائلة من البانجو والسجائر والبنادق الآلية

أعلن المتحدث العسكري العقيد أ. ح تامر الرفاعي أنه استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية. تمكنت القوات في نطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق جديدة علي الشريط الحدودي بشمال سيناء. بالإضافة إلي ضبط جرار زراعي محمل ب 800 قاروصة سجائر مهربة بمنطقة رفح. وضبط عربة ربع نقل محملة ب 19 لفافة لنبات البانجو المخدر بالإسماعيلية. وضبط شخصين بحوزتهما 6 لفافات لنبات البانجو المخدر بمنطقة معدية نمرة 6. فضلا عن ضبط عربة ربع نقل محملة ب 4 لفافة لنبات البانجو بمنطقة معدية سرابيوم.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني تم ضبط 593 لفافة لنبات البانحو بالسويس. بالإضافة إلي ضبط 138 لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة أبورديس.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة دفع رباعي محملة ب 360 كجم من الحشيش المخدر و2 بندقية آلية وبندقية قناصة. وضبط 300 ألف قرص مخدر ورشاش آلي خفيف و74 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم. بالإضافة إلي ضبط 9 عربات دفع رباعي محملين ب 375كجم من الحشيش المخدر و7350 قاروصة سجائر مهربة و2 بندقية قناصر بمنطقة بحر الرمال الأعظم.

إسماعيل في اجتماع صندوق “تحيا مصر”:

رفع كفاءة الخدمات .. وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة

مشروعات عاجلة في النوبة .. وتحديث 10 قري بأسيوط وسوهاج وقنا

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة علي مستوي الجمهورية. والعمل علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة بتلك المناطق مع سرعة نقل سكان المناطق ذات الخطورة الداهمة.

كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل عما تم تنفيذه من اجراءات فيما يتعلق بمشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. والمخصص لها مبلغ مليار جنيه متضمنة تعويضات المزارعين عن الآثار التي لحقت بهم في الموسم الماضي جراء السيول. حيث تم استعراض البرنامج الزمني للمشروعات والأعمال التي يتضمنها ومنها انشاء 4 محطات رفع بتكلفة 648 مليون جنيه. وأعمال شبكات الصرف الصحي بتكلفة 43 مليوناً و297 ألف جنيه. إلي جانب الأعمال التي نفذتها وزارة الري من موازنة الوزارة.

كما تقرر تخصيص اثنين من مستشفيات التكامل بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا. لتحويلهما إلي مراكز لعلاج فيروس سي والكبد الوبائي بالمحافظتين. حيث يأتي ذلك في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل لمقار مستشفيات التكامل. وفتح أكبر عدد من المراكز المتخصصة في مختلف المحافظات لتلبية الخدمات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسته أمس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق “تحيا مصر” بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والعدل والمالية والري والاستثمار والتموين. ومحافظ القاهرة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء استعرض مجموعة من المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصندوق. والتي شملت مشروع حي الأسمرات 3. ومشروع تطوير منطقة العسال. ومشروع سيارات النقل المبردة. ومشروع تطوير 10 قري بالصعيد وشبكات الصرف الصحي والري بالاسكندرية والبحيرة. ومشروعات النوبة. وجهود مكافحة فيروس سي.

اشتعال أزمة الجزيرتين.. والبرلمان: ستأخذ وقتها في الدراسة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، من كل زواياه، وسوف يأخذ وقته كاملاً في النقاش والدراسة.

وشدد خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، أمس، على أنه ليس هناك داعٍ للاستعجال وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا الشأن، والبرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين، داخل أروقته وأمام الرأى العام.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والمختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية، بعد إقرارها، هو المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وأكد أنه فور إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، فإن اللجنة ستقوم بدراستها دراسة متأنية وكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وستفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شىء عن الرأى العام.

وفاة أمين مجلس الدولة السابق بمحبسه.. والطب الشرعي: «انتحر»

أعلنت النيابة العامة، أمس، وفاة المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، داخل محبسه، المودع به على ذمة القضية المعروفة باسم «رشوة مجلس الدولة»، وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.

يأتي ذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح جثمان «شلبي»، وذكر تقريره أن الوفاة ناتجة عن «اسفكسيا الخنق»، وتبين من الفحص الظاهري للجثة وجود آثار اختناق حول رقبته، نتيجة شنق الضحية نفسه عن طريق «كوفية» كان يرتديها.

وحضر إلى مبنى الطب الشرعي عدد من قضاة مجلس الدولة والموظفين، كما حضرت أسرة شلبي لاستلام الجثمان بعد التصريح بدفنه، وحرص عدد من أعضاء المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- على التواجد لمشاركة الأسرة تسلم الجثمان.

وتحولت أجواء الغضب والاستياء التي سادت مجلس الدولة على مدار الأسبوع الماضي، إلى حالة من الحزن والصدمة الشديدة، سيطرت على جموع قضاة المجلس، عقب الإعلان عن نبأ انتحاره.