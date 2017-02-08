انتخاب «فرماجو» رئيسًا جديدًا للصومال

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مقديشو – فاز رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد عبدالله فرماجو، الأربعاء، في انتخابات الرئاسة الصومالية، حسبما أوردت «العربية» الإخبارية.

ولجأ البرلمان الصومالي المنتخب حديثا إلى التصويت في مطار مقديشو لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، وذلك باعتباره المكان الأكثر تأميناً في العاصمة وسط توعد جماعة الشباب الإسلامية الراديكالية بإفساد الانتخابات.

وجري انتخاب الرئيس بواسطة البرلمان وسط إجراءات أمن مشددة، حيث تم إلغاء الرحلات الجوية الداخلية ومرور الحافلات في مقديشو، مع انتشار جنود صوماليين ومن الاتحاد الأفريقي في أنحاء العاصمة.