انتقاد دولي لدفاع «عون» عن سلاح حزب الله

رؤيـة – مي فارس

بيروت – نشرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ تغريدة عبر “تويتر” تعليقا على كلام الرئيس ميشال عون حول سلاح المقاومة المكمل لسلاح الدولة، قائلة إن قرار مجلس الأمن 1701 واضح ويدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، وأنه لا للسلاح خارج الدولة.

وقالت كاغ لصحيفة “النهار” إنه لا لبس ولا تأويل في قرار مجلس الأمن، وأنه يدعو إلى تقوية الجيش اللبناني ليقوم بكل المهمات الدفاعية، وهذا واضح تماما.

وتشير التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة تنفيذ القرار إلى التقدم في هذا المجال، وهذا ما نقوم به باستمرار مع الدولة اللبنانية.

واعتبرت أن ما قاله الرئيس عون مقلق، خصوصًا أننا على موعد بعد أسابيع مع التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ بنود القرار 1701 والتزام لبنان مفاعيله. وعلى لبنان أن يؤكد بالوقائع التقدم في تطبيق القرار بكل مندرجاته، والمضي في سياسة دفاع وطنية تقوم على الجيش وقوى الامن. وهذا امر لا نقاش فيه في القرار.

وعما إذا كانت ستلتقي الرئيس عون بعد عودته من مصر والأردن؟ ، قالت: “لا أعرف إذا كان وقته يسمح بلقائي بعد عودته. لكني في كل الأحوال سأطلب موعدا وفق الأصول المعتمدة، للنقاش في بعض النقاط وتبادل وجهات النظر قبيل سفري إلى نيويورك”.