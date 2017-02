انتهاء الجزء الخامس من «أفاتار».. والجزء الثاني جاهز للتصوير

رؤية

كاليفورنيا – أعلن المخرج العالمي جيمس كاميرون أنه إنتهى من كتابة سيناريو 4 أجزاء جديدة من فيلم Avatar.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني من الفيلم في أغسطس المقبل بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب السيناريو على أن يتم طرحه في العام 2018.

وفي حوار له مع صحيفة The Daily Beast صرح المخرج العالمي قائلا ” كل ما في الأمر أنني أصب تركيزي علي الـ4 أجزاء القادمة وليس الجزء الثاني من الفيلم فقط لتصبح الأجزاء علي مستوي واحد من الدقة والتميز “.

وأضاف ” لقد انتهينا للتو من كتابة Avatar 5 بعد أن عكفنا عامين علي انهاؤها ، وسوف نبدأ الإعداد لتصوير الجزء الثاني في اغسطس المقبل علي ان يتم تصوير الأجزاء التالية تباعا “.

واختار كاميرون الكاتب جوش فريدمان الذي كتب أفلام ” War of the Worlds ” و” The Terminator” ليكتب الجزء الثاني من الفيلم “Avatar 2 “.

بينما اختار ريك جافا وأماندا سيلفر مؤلفا ” Rise of Planet of The Apes ” لكتابة الجزء الثالث “Avatar 3” بينما تم تكليف شين ساليرنو مؤلف “Savages” لكتابة الجزء الرابع “Avatar 4“، حسب ما ذكره موقع “MTV“.

من المعروف أن فيلم Avatar يعد الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما العالمية، حيث حقق 720 مليون دولار من العرض في الولايات المتحدة فقط، إضافة إلى 2 مليار دولار خلال عرضه حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة جندى أمريكى قعيد يتم إرساله إلى قمر بعيد فى الفضاء يسمى “باندورا”، الكوكب الذى تسكنه كائنات مسالمة زرقاء اللون تسمى “نافيى”، يبلغ طولها حوالى 3 أمتار، وكانت تعيش بأمان واستقرار قبل وصول البشر الذين جاءوا للتنقيب عن معدن ثمين جدا فى هذا الكوكب.

والمشروع مبنى على أساس صنع كائنات مشابهة لكائنات “باندورا”، وإسكانها بروح الإنسان، وذلك لدراسة حياة هذه الكائنات، وفيلم Avatar ومن إخراج جميس كاميرون، ومن بطولة سام ورذينجتن وزوى سالدانا وسيجورنى ويفر ستيفن لانج، وميشيل رودريجز وجيوفانى ريبيسى.