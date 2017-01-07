اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في سريلانكا

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كولمبو- اندلعت في سريلانكا السبت، مواجهات عنيفة بين مؤيدين ومناهضين لمشروع صيني عملاق، لإقامة ميناء ومنطقة صناعية في جنوب البلاد، بما يعادل 1.4 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

ونقلت الوكالة أن الاشتباكات تجددت في مدينة هامبنوتا، بعد نزول عشرات الكهنة البوذيين، وأنصار المعارضة إلى الشوارع للاحتجاج على إقامة المشروع الجديد الذي تقوده مجموعة الموانئ التجارية الصينية العملاقة، رغم قرار الحكومة بمراجعة شروط وبنود الاتفاق الذي أمضته مع الشركة الصينية ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.

لكن الكهنة البوذيين الذين يُسيطرون على الميناء القديم في المدينة، إلى جانب أنصار المعارضة، عاودوا الاحتجاج حسب الوكالة على المشروع مطالبين بإلغائه، وطرد الشركة الصينية من المنطقة، ما دفع بأنصار الحزب الحاكم إلى النزول إلى الشارع بدورهم في مظاهرات لتأييد المشروع والتنديد بتدخل الكهنة وبعض ممثلي المعارضة في المشروع، ما تسبب في مواجهات عنيفة بين الجانبين، لتتدخل الشرطة وتفرق المتظاهرين من الجانبين باستعمال الغازات المسيلة للدموع واعتقال قياديين من المعسكرين.