انطلاق اجتماع الخبراء لتسوية الأزمة السورية في أستانة

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أستانة – بدأ في العاصمة الكازاخية أستانة، اليوم الاثنين، اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن تسوية الأزمة السورية.

ذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مسألة الرقابة على نظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر الماضي.

وكانت خارجية كازاخستان قالت إن من المنتظر مشاركة ممثل للأمم المتحدة في الاجتماع إلى جانب وفود روسيا وتركيا وإيران.

ومن المفترض- حسب القناة- أن يلتقي طرفا النزاع مجددا في 20 فبراير الجاري، ولكن هذه المرة في جنيف تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.