انفجار سيارة شرطي سويدي في ستوكهولم

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ستوكهولم – انفجرت سيارة خاصة يملكها أحد رجال الشرطة السويدية أمام منزله في وقت مبكر، اليوم الإثنين، في هجوم، بحسب ما أفادت السلطات التي أعربت عن قلقها من تزايد العنف ضد الشرطة.

وقال قائد الشرطة دان الياسون فى بيان “كل مرة يتعرض فيها أحد رجال القضاء أو الشرطة السويدية لتهديدات أو هجمات، فان هذا الهجوم مدان”.

ولم يصب أحد فى الهجوم الذى وقع بعد منتصف الليل فى حى تابى الفخم فى ستوكهولم.

ورغم أن نسبة الجريمة فى السويد منخفضة مقارنة مع باقى دول أوروبا، إلا أن العنف ضد رجال الشرطة ارتفع بنسبة 65% فى عام واحد إذ سجلت 86 حالة فى 2016، وفق الحكومة.

وقالت ايما كرونجبيرغ ممثلة نقابة الشرطة لوكالة “تى تى” “تزايدت التهديدات وأعمال العنف ضد الشرطة بهدف اسكات رجالها”.

وأضافت “هذا أمر مروع، الجريمة المنظمة تخنق الديموقراطية ومستقبل الناس”.

ولم يعتقل أحد لعلاقته بالحادث.