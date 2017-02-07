انفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش المصرية

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القاهرة – انفجرت عبوة ناسفة بمدرعة شرطة خلال سيرها بشارع البحر بالعريش بشمال سيناء، مساء الثلاثاء، دون إصابات أو خسائر.

وقالت المصادر وشهود العيان، أن مجهولين قاموا بزرع عبوه ناسفه، بجوار شارع البحر، بمنطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم ثالث العريش، وفجروها خلال مرور مدرعة تابعة لقوات الشرطة، أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وتقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين في الحادث، فيما جري إغلاق الشارع جزئيًا خلال عملية التمشيط، وفقا لـ«المصري اليوم».