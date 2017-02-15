انفجار في أحد الأبنية بمدينة أكسفورد البريطانية وسقوط جرحى

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لندن – أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابة عددٍ من الأشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، في حين فقد الاتصال مع آخرين، جراء انفجار في مبنى أدى إلى انهيار طوابقه الثلاثة في مدينة أكسفورد وسط البلاد.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في تقرير لها، عن متحدث باسم الشرطة قوله: «الانفجار غير مرتبط بعملية إرهابية»، وأنها ترجح أنه ناجم عن انفجار أنابيب غاز، وهو ما نفته شركة الغاز المزودة للمنطقة.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إن أفرادها عالجوا مصابا بجروح طفيفة في مكان الحادث، في حين تم نقل شخص آخر إلى المستشفى، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز” في بريطانيا.

وأظهرت صور للحادث في وسائل التواصل الاجتماعي الحطام الناجم عن الانفجار وقد تناثر على مساحة واسعة، بالإضافة إلى النيران المشتعلة بالمبنى.

وأدى الانفجار إلى تدمير أربع شقق سكنية يضمها المبنى، ولا يزال البحث جاريا عند عدد صغير من الأشخاص تم فقدان الاتصال بهم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الانفجار كان قويا، وقد سمع دويه من مسافة بعيدة.