انفجار في مدينة الصدر ببغداد يسفر عن مقتل 10 مدنيين

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بغداد – أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم الإثنين، أن انفجار سيارة ملغومة في ميدان مزدحم بحي مدينة الصدر في بغداد، قد أسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل وإصابة 35.

ولم يرد على الفور إعلان للمسؤولية، إلا أن “تنظيم داعش كثيراً ما يستهدف مناطق مدنية في العاصمة العراقية، وقتلت ثلاث تفجيرات 29 شخصاً في أنحاء بغداد يوم السبت”.

وقال مصدر: إن “سيارة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، في ساحة 55 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد”، بحسب موقع «السومرية» نيوز.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “سيارات الإسعاف هرعت الى المكان وسط أنباء عن سقوط ضحايا”، مبيناً أن “قوة أمنية طوقت المنطقة”.

وسُمع دوي انفجار كبير، صباح اليوم، شرقي بغداد.