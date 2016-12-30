انهيار منجم شرقي الهند يسفر عن مصرع 7 أشخاص

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نيودلهي – لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الجمعة، بالإضافة إلى محاصرة عدة أشخاص آخرين، جراء انهيار منجم للفحم في ولاية جهارخاند شرقي الهند، وفقا لما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

يذكر أن المنجم انهار مساء أمس الخميس، في مقاطعة جوددا، إلا أن عمليات الإنقاذ بدأت صباح اليوم الجمعة، بسبب كثافة الضباب والدخان ما سبب صعوبة في الرؤية وإعاقة لعمال الإنقاذ في منطقة الحادث.

وقال إس كيه سينج، المدير العام للمنجم: «جرى انتشال سبع جثث من تحت الأنقاض، وهناك المزيد من العمال، بحد أقصى 10 أشخاص، ما زالوا محاصرين».

وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى محاصرة ما يصل إلى 50 عاملا في المنجم، إلا أن مسؤولين بارزين نفوا هذه التقارير.