بأمر البرلمان الكوبي.. اسم كاسترو ممنوع على الأماكن العامة

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هافانا – أقر البرلمان الكوبي قانونا يحظر إقامة تماثيل تذكارية لفيدل كاسترو أوتسمية أماكن عامة باسمه عملا بتوصيات الزعيم الثوري الذي توفي الشهر الماضي.

كان كاسترو يقول دائما إنه لا يريد “عبادة الشخصية” رغم أن منتقدين ذكروا أن ذلك كان موجودا في كل مكان. فكلماته منشورة على لوحات إعلانية في أنحاء البلاد ويُستدعى اسمه في كل حدث عام.

وتوضع منذ وفاته صورة كبيرة لكاسترو في شبابه وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية على مبان في ميدان الثورة في هافانا.

ونقلت صحيفة جوفينتود ريبيلدي عن المشرعة جينيفر بيلو مارتينيزرئيسة اتحاد طلاب الجامعات قولها “إجلالنا له بالأساس لن يكون بتسمية كل شيء نبنيه على اسمه ولكن بإبقاء عمله حيا ومواصلة مجتمعنا الاشتراكي.”

كان الرئيس راؤول كاسترو قد أعلن بالفعل أن أخاه الأكبر لم يردت خليده بتماثيل أو تسمية أماكن عامة باسمه، وفقا لـ«سكاي نيوز».