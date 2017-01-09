«باب الكومة» وصخب الحياة في أحياء المدينة المنورة

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الرياض- صدر حديثا كتاب «باب الكومة» للكاتب السعودي عبدالعزيز العشقي الهاشمي، يتناول فيه الحي الذي يأخذ العنوان اسمه، والمرتبط بحي المناخة وسوق الحماطة وحوش المرزوقي وباب الشامي والسحيم في المدينة المنورة، وهو حي يرتبط في مخيال المؤلف بمرحلة الطفولة والمراهقة.

ونقلت صحيفة «الحياة» عن العشقي قوله إن العثمانيين حكموا الدول العربية كلها 400 سنة واليمن 180 سنة ما جعل كثير من البيوت العربية تتأثر بالطراز العثماني خصوصاً النافذة، التي تسمى «الروشان» باللهجة الحجازية والمنتشرة في المدينة المنورة، فيما تسمى «المشربية» في مصر.

وأضاف أن ذكرياته دوماً تقوده إلى زقاق باب الحبس، «الذي ربما تعود تسميته إلى سجن عثماني بالمكان، خصوصاً المخبز المغربي والأفران القديمة التي كانت تبيع الشريك وهي نوع من الكعك مخروق من المنتصف بعد خبزه على النار». وذكر العشقي أن ذكريات الطفولة متوهجة دوماً في ما يخص حارة الصعايدة «الواقعة بين باب الكومة وزقاق الطيار أمام شارع العينية الذي يوصل إلى سوق مؤدية لباب السلام في الحرم النبوي، إضافة إلى ذكرياتي في الحرة الغربية التي كانت تقطنها عشيرة حرب».

ولفت إلى أنه بدأ السرد في كتابه من لحظة آذان الفجر «ليصطحب القارئ في لحظة طهارة ونقاء قبل أن يغوص في التفاصيل وصخب الحياة في أحياء المدينة المنورة، ومنها حي الصعايدة وحي الشناقطة وحوش المغاربة وحوش التكارنة».

ويمضي قائلاً: «تسمع من المسجد النبوي سعي البشر في طلب رزقهم، وتشعر بإطفاء الناس لإضاءة الأتاريك والفوانيس واللمبات، لتستبدل بوهج النهار وأصوات الباعة في سوق الخضار بحوش منصور والحمودية وسوق العياشة».

وأشار إلى أنه في هذا الكتاب يستذكر عائلة التكروني بكثير من الذكريات، «منهم حاجة تكرونية تبيع الفستق واللوز والسويق والدوم والحبحبوة»، والخالة رقية «التي كانت النساء يجتمعن في بيتها وكأنها عمدة الحي لما فيها من خصال كريمة».

أما بطل النص «فهو بائع الحليب بكر تكروني، كان ولداه يبيعان حليب البقر مع انبعاث الفجر على أبواب المسجد النبوي فوق عربة يجرها حمار، وعندما ينتهي البيع يحمل الولدان كتبهما ويذهبان إلى مدرسة النجاح الابتدائية في باب الشامي»، مشيراً إلى أن أحد أولاد بكر تخرج لاحقاً من المدرسة العسكرية في الطائف، فيما افتتح شقيقه محل لبيع العصائر والمكانس المصنوعة من جريد النخيل. ويسترسل متحدثًا عن بائع الفلافل الشهير أبو أحمد الفلسطيني «الذي ربما جاء إلى المدينة مع نكبة فلسطين».

وتطرق في كتابه الذي ضم بين دفتيه قصصاً كثيرة عن أهالي مكة المكرمة، إلى شخصية افتراضية اسمها خديجة، ولها صديقة اسمها حليمة، وهما أميركيتان من أصول أفريقية، يقول: «لمحت ثلاث سيدات في مترو الأنفاق وهن أميركيات من أصول أفريقية، وتعرفت على فتاة اسمها حليمة تعمل في أحد المحال الكبيرة.

حليمة تذهب للصلاة في مسجد في ولاية ميرلاند الذي يجتمع فيه بالعادة الصائمات لتناول الإفطار الرمضاني وهو بعيد من واشنطن، وهي تحضر أنواعاً عدة من الأطعمة معها لتعطيها للصائمات في المسجد، وكانت النساء المقبلات من السنغال ونيجيريا وغينيا في الغالب يقمن كذلك بتوزيع أطعمة على الصائمات».

وأشار إلى أن ما يميز هذا المسجد أيضاً «وجود مدرسة ابتدائية ملاصقة له، وفي المدرسة يوجد نسخ مترجمة من القرآن الكريم وأنواع عدة من التمور، ما يجعل المكان فيه عبق الروحانية التي قلما نجدها في بلاد الغرب».