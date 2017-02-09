باحث هولندي لـ«رؤية»: هناك عنصرية ضد المصريين

رؤية – سحر رمزي

أمستردام – اعترف الهولندي فيبي رويتنبيرج طالب دكتوراه في جامعة ردبود الأوروبية، أن الجالية المصرية، تتعرض إلى تمييز عنصري واضح في المعاملة مع مختلف المصالح الحكومية والشركات الهولندية، وأنه قد شهد ذلك بنفسه، خلال مقابلات أجراها مع العديد من الأسر المصرية وذهب معهم بنفسه لبعض المصالح الحكومية الهولندية، ووجد أن هناك فرق في المعاملة بين الهولندي والمصري وكذلك في منح فرص العمل.

وأضاف، حتى في الذهاب للطبيب المنزلي هناك عنصرية فى بعض الأحيان، واستطرد فالمساعدة التى تقدم للهولندى افضل بكثير منها للمصرى أو الأجنبي بشكل عام.

وقال فيبى رويتنبيرج في حديث خاص لـ”رؤية” إنه عاش فى مصر 3 سنوات وكان سعيد بالتعرف عن قرب بهذا الشعب الطيب، ووصفه بالمثقف والمتعلم، وأكد ان به نسبة كبيرة من أصحاب الشهادات الجامعية، وكذلك هناك اعداد كبيرة من الحاصلين على درجة الدكتوراه فى مختلف الدراسات.

وأضاف ولكنه وللأسف عندما ينتقل للعيش فى هولندا بسبب الظروف الإقتصادية لايجد فرص عمل تتناسب مع مؤهله الدراسى، مما يضطره للعمل فى تنظيف المحلات، ولايجد من يساعده للعمل فى مكان يليق به، وذلك لان هناك من لايرغب فى تقديم يد المساعدة للاجنبى، ولا يحترم حق المواطنة.

وقال رويتنبيرج لهذه الأسباب كان موضوع رسالتي للحصول على الدكتوراه، باسم مشروع “إعادة إنتاج أوروبا” حتى نظهر المعنى الحقيقى “للمواطنة ” والمشروع يضم ثلاث مدن أوروبية “أمستردام، وميلان، وباريس”.

وأوضح رويتنبيرجأن هذا المشروع يستكشف خبرات الآباء من المصريين فى أمستردام، وكيف يجدوا تربية أطفالهم فى هولندا؟،وماهى التحديات التي يواجهونها؟ وكيف يتعامل معهم الجيران من مختلف الجنسيات؟ وما الذي يتوقعونه منهم؟

ويعد هذا المشروع على حد قول رويتنبيرج جزءًا من إعادة إنتاج أوروبا وهو عبارة عن دراسة بحثية مقارنة تقودها الدكتورة أنوك دى كونينج، الاستاذة المساعدة بجامعة رادبود نيميجن، ويظهر إعادة إنتاج أوروبا، معنى “المواطنة الصالحة”.

وسيكون البحث فى المدن أوروبية الثلاثة عن طريق فحص المقابلات بين الآباء المصريين والمهنين والأشخاص الآخرين فى الأماكن المحيطة بهم كالمدارس وساحات اللعب وغيره،

والفائدة من ذلك كما يقول رويتنبيرج، أن يخرج مشروع اعادة إنتاج أوروبا، بمفهوم المواطنة الحقيقية، حتى تولد أوروبا جديدة متنوعة الاعراق والأجناس، تعمل بالميثاق الاجتماعى الاوروبى.

والجدير بالذكر أن الميثاق الإجتماعي الأوروبي (المعدل) 1996

وقد بدأ العمل به في 7 يناير1999والذى ينص فى بعض المواد على التالى،

إن الحكومات الموقعة على هذه الوثيقة بصفتها أعضاء المجلس الأوروبي،

إذ تأخذ في الاعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو تحقيق الوحدة الكبرى بين أعضائه بغرض حماية وتحقيق الأهداف والمبادئ التي تمثل تراثها المشترك، وتسهيل تقدمها الاقتصادي والاجتماعي – وعلى وجه الخصوص حماية وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى أقصى حد،

وإذ تأخذ في الاعتبار أنه في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وقعت في روما في 4 نوفمبر 1950 والبروتوكولات اللاحقة لها – اتفقت الدول أعضاء المجلس الأوروبي على أن تكفل لسكانها الحقوق والحريات المدنية والسياسية الواردة في هذه الوثيقة،

وإذ تأخذ في الاعتبار أنه في الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي افتتح للتوقيع في تورينو في الثامن عشر من أكتوبر 1961 والبروتوكولات اللاحقة له – اتفقت الدول أعضاء المجلس الأوروبي على أن تكفل لسكانها الحقوق الاجتماعية الواردة في هذه الوثيقة من أجل تحسين مستوى معيشتهم ومن أجل رخائهم الاجتماعي،

الجزء الأول

تقبل الأطراف – كهدف لسياستها – أن تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة محلياً ودولياً في الميثاق، وتحقيق الظروف التي يمكن من خلالها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال.

يكون لكل إنسان الفرصة في كسب عيشه من خلال مهنة يحصل عليها بشكل حر.

يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل عادلة.

يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل آمنة وصحية.

يكون لكافة العمال الحق في مكافأة عادلة تكفي لمستوى لائق من المعيشة لهم ولأسرهم.

يكون لكافة العمال والعاملين الحق في حرية الارتباط بمنظمات محلية ودولية من أجل حماية مصالحهم.

يكون لكافة العمال والعاملين الحق في عقد الاتفاقات بشكل جماعي.

يكون للأطفال والشباب الحق في حماية خاصة ضد الأخطار البدنية والأخلاقية التي يتعرضون لها.

يكون للنساء العاملات – في حالة الأمومة – الحق في حماية خاصة.

يكون لكل إنسان الحق في التسهيلات المناسبة من أجل التدريب المهني.

يكون لكل إنسان الحق في الانتفاع بأي إجراءات تمكنه من التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن تحقيقه.

يكون لكافة العمال ومن يعولونهم الحق في الضمان الاجتماعي.

يكون من حق أي إنسان لا يمتلك الموارد الكافية أن يتلقى إعانة اجتماعية وطبية.

يكون من حق أي إنسان الانتفاع بخدمات الإعانة الاجتماعيةيكون للأشخاص المعاقين الحق في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع.

تكون للأسرة – بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع – الحق في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية المناسبة لضمان نموها الكامل.

يكون من حق الأطفال والشباب التمتع بالحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.

يكون من حق مواطني أي من الدول الأطراف الالتحاق بأي مهنة مربحة في إقليم أي من الدول الأطراف الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها بموجب القيود القائمة على أساس أسباب اقتصادية أو اجتماعية قوية.

يكون من حق العمال المهاجرين وأسرهم من مواطني دولة طرف التمتع بالحماية والمساعدة في إقليم أي دولة طرف أخرى.

لكل العمال الحق في فرص متساوية ومعاملة متساوية في مسائل التوظيف والعمل دون التمييز بسبب الجنس.

للعمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم داخل نطاق المشروع.

للعمال الحق في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف وبيئة العمل في المشروع.

لكل شخص مسن الحق في الحماية الاجتماعية.

لكل العمال الحق في الحماية في حالات إنهاء الوظيفة.

لكل العمال الحق في حماية مطالبهم في حالة إفلاس صاحب العمل.

لكل العمال الحق في الكرامة أثناء العمل.

لكافة الأشخاص ذوي المسئوليات العائلية والمرتبطين أو يودون الارتباط بعمل الحق في ذلك دون أن يتعرضوا للتمييز، وبقد الإمكان دون تضارب بين عملهم ومسئولياتهم العائلية.

يكون لممثلي العمال في المشروعات الحق في الحماية ضد القوانين التي تضر بهم، ويجب منحهم التسهيلات المناسبة لتنفيذ مهامهم.

لكافة العمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم عند اتخاذ إجراءات الفصل الجماعي.

لكل إنسان الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي.

لكل إنسان الحق في السكن.