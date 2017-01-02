بارزاني: قد نواجه جماعات إرهابية غير داعش في الموصل

رؤية – محمد عبدالله

أربيل – طالب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، اليوم الإثنين، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بمواصلة دعم جهوده في الحرب على تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم، مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، مضيفاً أن القوات العراقية نجحت في طرد داعش من العديد من القرى والمناطق قرب الموصل.

وأشار رئيس الإقليم إلى أنه قد يواجه جماعات إرهابية أخرى غير داعش خلال معركة الموصل على حد قوله.

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بتقديم كافة الدعم للعراق في المعركة ضد الإرهاب.

وأثني الرئيس الفرنسي على قوات البيشمركة قائلاً ” لم يكن من الممكن مواجهة داعش من دون بسالة قوات البيشمركة الكردية“.