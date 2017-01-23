«بارون ترامب».. كيف أصبح نجماً في حفل تنصيب والده؟

رؤية – أشرف شعبان

رغم مرور 3 أيام على تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلا أن وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وانستجرام» مازالت مشتعلة بسبب تصرفات ابنه بارون ترامب، وذلك خلال حفل تنصيب والده.

حركات عفوية قام بها الطفل بارون، من السيدة الأولى ميلانيا، أثارت جدلا كبيرا بين النشطاء والمشاهير في أمريكا، حيث جعلت البعض يتهموه بأنه يعاني من اضطراب نفسي، في حين دافع البعض عنه باعتباره طفل لا يدرك ما يقوم به.

بارون الذي يعد أصغر صبي يسكن البيت الأبيض خلال الـ54 سنة الماضية، والذي تعمد الظهور بملابس كلاسيكية مثل والده، أثار دهشة الكثير من النشطاء أيضا، حيث يبدو غريباً بالنسبة لطفل في مثل سنه.

الكاتبة الكوميدية كاتي ريتش، سخرت من بارون ترامب، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» بقولها: «بارون سيكون أول مطلق نيران على معلمي المنزل في هذه البلاد».

غير أن هذه التغريدة لقيت غضبا واسعا استمر لساعات بعد حذف التغريدة، فظلت تواجه وابلاً من الانتقادات. ما اضطرها إلى إعادة ضبط حسابها وجعله خاصاً، لكن مستخدمي تويتر استمروا بمهاجمتها والتبليغ عنها من أجل حظرها، في حين دعا العديد محطة «NBC» لإنهاء عقد عملها.

في المقابل، رفضت ناشطة أمريكية السخرية من الأطفال بقولها: «قد لا أحب ترامب، ولم أصوّت له، لكن عندما يتعلق الأمر بأطفاله فلا يجب أن ننقل كرهنا لهم».

إلا أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» سخر من بارون بقوله: «هذه هي المرة الأولى التي أبتسم فيها بسبب خبر يتعلق بدونالد ترامب».

كما علقت تشيلسي كلينتون ابنة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على تصرفات بارون برد قاسي قائلة: «يستحق بارون ترامب كل الفرص ليكون طفلاً، كما أنّ الدفاع عن هذا الحق هو معارضة لسياسة الرئيس ترامب التي تؤذي الأطفال».

مواقف عدة وحركات لا إرادية قام بها بارون ترامب، أثناء توقيع والده لبعض القرارات الرئاسية، عقب انتهاء المراسم الرسمية للتنصيب، فقد ظهر وهو يداعب ابن أخته الرضيع، ثيو.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام العالمية، وانتشر بشكل كبير بارون أمام الكاميرات، وهو يلهو مع ابن إيفانكا الرضيع، مما أضفى جواً من البهجة على المكان الذي سيطرت عليه جدية مراسم التنصيب الرسمية.

فضلا عن ذلك قام بارون بحركات مضحكة، كما ظهر في الخلفية وهو يشرب في كوب كرتوني، ونال اهتمام والدته حين راحت تحسّن هندامه بتسوية ربطة عنقه.

ليس ذلك فقط، فقد ظل يلوّح للأميركيين، مع والديه من داخل المكتب البيضاوي.