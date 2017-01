باكستان تعلن إطلاق صاروخ يحمل رأسًا نوويًا بنجاح

رؤيـة

إسلام آباد – أعلنت باكستان، اليوم الإثنين، عن نجاح اختبار صاروخ مجنح جديد يقدر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة.

يذكر أن صاروخ “بابور-3” هو أول صاروخ من هذا القبيل، تطلقه باكستان بواسطة غواصة، لتقضي بهذه الخطوة على تفوق الهند، التي سبق لها أن اختبرت صاروخا مجنحا مماثلا يمكن تزويده برأس نووي، عام 2013؛ وفقا لـ«رويترز».

ويبلغ مدى الصاروخ 450 كيلومترا، وتم إطلاقه من نقطة مجهولة في المحيط الهندي.

وجاء في بيان الجيش: “تعتبر باكستان هذا التطور النوعي خطوة نحو تعزيز سياسة الحد الأدنى من الردع المضمون”.

ويعتبر صاروخ “بابور 3” نسخة معدلة لصاروخ “بابور 2” الذي اختبرته باكستان بنجاح في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

#Pakistan successfully test fired first Submarine launched Cruise Missile Babur-3. Rg 450 Km. #COAS congrats Nation and the team involved. pic.twitter.com/YRNei5oF65

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) January 9, 2017