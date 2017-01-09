بالأسماء.. ضحايا الهجوم الإرهابي على كمين العريش المصري

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القاهرة – كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، عن هوية بعض ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون، صباح اليوم الاثنين، واستهدف كمينًا أمنيًا بمنطقة المساعيد بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر وفقًا لآخر الاحصاءات عن استشهاد تسعة من قوات الأمن، وهم النقيب عبد الله نجيل، 28 عامًا، وأمين شرطة محمد كامل، وأمين شرطة عبد الله عبد الرحمن من محافظة مطروح، وبلال عبد الرحمن عبد الحميد 22 عامًا، ومجند محمد عبد الحميد 22 عامًا من محافظة دمياط، ومجند حسن جمال حسن 22 عامًا من محافظة أسيوط، فضلًا عن 5 مجندين آخرين لم يتم تحديد هويتهم حتى الآن.

وأصيب في الحادث كلا من: نقيب الشرطة أحمد راضى محمد، 26 سنة، من محافظة الإسماعيلية، بطلق نارى بالركبة اليسرى، المجندون رجب محمد عبد المنعم، 22 سنة، من محافظة الفيوم، وعمرو رمضان محمد، 22 سنة، من محافظة الفيوم، محمد سعد عيد، 22 سنة، من محافظة الفيوم، محمود ناصر يوسف، 22 سنة، من محافظة القليبوبية، حسن سلمة سلمى، 22 سنة، من محافظة دمياط، مؤمن عبد الله مسلم، 23 سنة، من محافظة المنوفية، معاذ محمد مغازى، 20 سنة، من محافظة الجيزة، عطية عامر عبد الله، 21 سنة، من محافظة الفيوم، أحمد رضا عمرو، 23 سنة، من محافظة الدقهلية، حجازى فوزى حسن، 22 سنة، 22 سنة، من محافظة كفر الشيخ، وأصيبوا بطلقات نارية وشظايا بمختلف أنحاء الجسد.

ومن المدنيين: سناء عدلى محمود، 40 سنة، شظايا بالرأس، إسراء محمود محمد، 22 سنة، شظايا أسفل العين اليسرى، أمل عبد الله حسين، 12 سنة، طلق نارى بالكتف الأيمن، السيد زكى محمد، 38 سنة، الشرقية، طلقات نارية بالبطن، بحسب ما أفادت به «صدى البلد».