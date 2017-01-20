بالأمر.. «ليدي جاجا» ممنوعة من السياسة و«ترامب»

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كاليفورنيا – أكد موقع etonline أن النجمة العالمية ليدى جاجا ممنوعة من الحديث فى السياسة أو الانتخابات الرئاسية أو دونالد ترامب، خلال حفل The Super Bowl ، حيث أوضح مصدر للموقع أنه تم إخبارها من داخل اتحاد الكرة أن الحفل ليس المكان المناسب لمثل هذا الكلام وطلب منها ألا تتحدث عن ترامب او القضايا السياسية.

وأضاف الموقع، أن مصدر من داخل اتحاد الكرة أكد أن هذا الكلام غير صحيح وأن النجمة ليدى جاجا تركز فى خروج العرض بشكل مشرف يرضى جمهورها المتشوق، وأن الحفل الغرض منه تجميع الشمل وليس التفرقة.

يشار إلى أن ليدى جاجا أقامت مؤخرا معسكرا فى بيتها وبنت مكانا للرقص استعدادا لهذا الحفل المقرر إقامته فبراير المقبل، كما أنها كانت من أكبر داعمى هيلارى كلينتون، وبعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة تظاهرت أمام البرج الخاص به.