بالصورة.. السعودية تتصدى لصاروخ باليستي في جازان قادمًا من اليمن

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الرياض- نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الجمعة (17 فبراير 2017م)، في اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية، وتفجيره في سماء الشريط الحدودي جنوب منطقة جازان عند الساعة 9:15 مساءً.

وقالت مصادر: إن عملية تفجير الصاروخ حدثت دون وقوع أي أضرار.

وذكرت المصادر أن التعامل مع الموقف تم بدقة متناهية وفق منظومة الدفاعات الجوية والمضادات الأرضية التي تمتلكها القوات السعودية في مواجهة أي عدوان من خلال إطلاق الصواريخ على أراضيها والنجاح في التصدي لها وتدميرها- بمشيئة الله- دون أن تخلف أي خسائر أو أضرار.

وكشف شهود عيان من سكان المحافظات والقرى الواقعة جنوب منطقة جازان عن سماع صوت انفجار قوي في الجو، مع رصد آثار دخان صادر عن عملية الاعتراض التي قامت بها وحدات صواريخ الدفاع الجوي السعودي.

وأكد شهود العيان أن الوضع مطمئن وصار بشكل طبيعي وفق النجاح الذي حققته قوات الدفاع الجوي السعودي مع هذه الحالة التي تنتهجها باستمرار ميليشيات الحوثيين وعناصر المخلوع صالح ومحاولتهم التعدي على الحدود السعودية باستخدامهم مثل هذه الصواريخ والتي فشلوا في استخدامها نظرًا للتطور التقني الذي تمتلكه القوات السعودية بأسلحتها الحديثة في مواجهة أي عدوان على أراضيها، وفقًا لـ «وسائل الإعلام السعودية».