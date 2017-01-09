بالصور.. أجمل ثنائيات النجوم في جولدن جلوب 2017

رؤية

انتهى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته 74، ورغم إعلان النتائج، إلا أن الضجة لن تنتهي، فكما يتابع الجميع أخبار الترشيحات والجوائز، هناك من ينتظر مشاهدة أجمل الإطلالات للنجمات، وأفضل اللحظات على السجادة الحمراء.

نستعرض معكم الآن، أجمل الثنائيات على السجادة الحمراء في الحفل، بدءا من ريان رينولدز وبلايك ليفلي، وصولا إلى جاستن تيمبرلايك وجيسيكا بيل.

ريان رينولدز وبلايك ليفلي

ناتالي بورتمان وبنجامين ميلبيد

هيوجرانت وآنا إليزابيث إبرستين

إيمي آدامز ودارن ليجالو

أنيت بانينج ووارن بيتي

بري لارسون وأليكس جرينوولد جون ترافولتا وكيلي بريستون

جيفري دين مورجان وهيلاري بورتون

باريل وليامز وهيلين لاشين

داكس شيبارد وكريستين بيل

كورتني بي فانس وأنجيلا باسيت جيسيكا بيل وجاستن تيمبرلايك

جوليا دريفوس وبراد هال

نيكول كيدمان وكيث أوربان

كيري راسل وماثيو راي

كيرت راسل وجولدي هاون

زوي سالدانا وماركو بيرجو

وينونا رايدر وسكوت ماكنيلي هان