بالصور.. أجمل ثنائيات النجوم في جولدن جلوب 2017

ريان جوسلينجرؤية

انتهى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته 74، ورغم إعلان النتائج، إلا أن الضجة لن تنتهي، فكما يتابع الجميع أخبار الترشيحات والجوائز، هناك من ينتظر مشاهدة أجمل الإطلالات للنجمات، وأفضل اللحظات على السجادة الحمراء.

نستعرض معكم الآن، أجمل الثنائيات على السجادة الحمراء في الحفل، بدءا من ريان رينولدز وبلايك ليفلي، وصولا إلى جاستن تيمبرلايك وجيسيكا بيل.

ريان رينولدز وبلايك ليفلي

ريان جوسلينج

ناتالي بورتمان وبنجامين ميلبيدhbz-gg-couples-natalie-portman-benjamin-millepied

هيوجرانت وآنا إليزابيث إبرستين

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إيمي آدامز ودارن ليجالوhbz-gg-couples-amy-adams-darren-le-gallo

أنيت بانينج ووارن بيتيhbz-gg-couples-annette-bening-warren-beatty

بري لارسون وأليكس جرينوولدhbz-gg-couples-brie-larson-alex-greenwald  جون ترافولتا وكيلي بريستونhbz-gg-couples-john-travolta-kelly-preston

جيفري دين مورجان وهيلاري بورتونhbz-gg-couples-hilarie-burton-jeffrey-dean-morgan

باريل وليامز وهيلين لاشينhbz-gg-couples-helen-lasichanh-pharrell-williams

داكس شيبارد وكريستين بيل

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كورتني بي فانس وأنجيلا باسيتhbz-gg-couples-courtney-b-vance-angela-bassettجيسيكا بيل وجاستن تيمبرلايكhbz-gg-couples-justin-timberlake-jessica-biel

جوليا دريفوس وبراد هالhbz-gg-couples-julia-louis-dreyfus-brad-hall

نيكول كيدمان وكيث أوربانhbz-gg-couples-keith-urban-nicole-kidman

كيري راسل وماثيو راي

hbz-gg-couples-keri-russel-matthew-rhys  كيرت راسل وجولدي هاونhbz-gg-couples-kurt-russell-goldie-hawn

زوي سالدانا وماركو بيرجوhbz-gg-couples-zoe-saldana-marco-perego

وينونا رايدر وسكوت ماكنيلي هانhbz-gg-couples-winona-ryder-scott-mackinlay-hahn

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