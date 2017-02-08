بالصور..أشهر عشر حوادث في تاريخ الكعبة المشرفة

كتب – هالة عبدالرحمن

تعرضت الكعبة المشرفة للعديد من الحوادث على مر التاريخ، كان آخرها محاولة مريض نفسي إشعال النار في نفسه بجانب الحرم المكي وإلقاء مواد قابلة للاشتعال بجوار الكعبة الشريفة قبل إلقاء القبض عليه.

حادثة الفيل

بداية من حادثة الفيل، وواقعة الزبير، وانفجارات 1989، ورافعة عام 2015، سطر التاريخ العديد من الأهوال التي مرت على بيت الله الحرام في مكة المكرمة، الأولى مشهورة للأطفال قبل الكبار، عندما هاجمت فيه الطيور الأبابيل جيش أبرهة القادم من اليمن بحجارة من سجيل قبل أن يصل إلى الكعبة ويحقق هدفه بهدمها.

حرق الكعبة في عهد الزبير

وفي عهد الزبير وقع صراع على الخلافة بينه وبين ملك الحجاز، فحاصر الحجاج بن يوسف مكة المكرمة ونصب المنجنيق على جبل أبى قبيس المطل على الكعبة وضرب الكعبة بالمنجنيق، فاشتعلت النيران فى أستارها ومات عدد كبير من الناس من بينهم أحد أصحاب النبي عام 63 هجرية.

إلا أن العناية الإلهية أنقذت الكعبة المشرفة بسحابة ممطرة فوق البيت الحرام حتى أطفأت النيران، ومن شدة صاعقة الرعد أحرقت المنجنيق الذى كان فوق الجبل ودمرته بالكامل.

مظاهرات الحجاج الإيرانيين

وفي يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 1987 السادس من ذي الحجة 1407ه قام العديد من الحجاج الإيرانيين بمظاهرة عارمة أثناء مراسم الحج والتي وقعت تحت مسمى “أحداث مكة 87” وكان هؤلاء الحجاج ينددون بالولايات المتحدة، وقد قاموا بحرق السيارات وسد الطرق وإرهاب الحجاج والمواطنين وقد تدخلت الشرطة السعودية وقامت بإنهاء تلك الظاهرة غير السلمية، وقد أسفرت المواجهة بين قوات الأمن السعودية والحجاج المتظاهرين الإيرانيين عن مقتل 402 من بينهم 275 إيرانيًا.

انفجارات الحرم المكي

وفي حج سنة 1409هـ /1989م، حدث انفجارين الأول في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي والآخر فوق الجسر المجاور للحرم المكي، ونتج عن ذلك وفاة شخص واحد وإصابة ستة عشر آخرين، ثم ألقت الشرطة السعودية القبض على 20 حاجًا كويتيًا، اتهم منهم 16 بتدبير التفجير وعرضت “اعترافات” لهم على التلفزيون السعودي، وبعد بضع أيام أمر الملك فهد بن عبد العزيز “بضرب أعناقهم بالسيف”، وتم تنفيذ الحكم في 21سبتمبر 1989.

تدافع منى 1990

وفي 2 يوليو 1990الموافق1410 هجري، وقع تدافع كبير داخل نفق منى، الواقع جنوب مكة بعدما توقف على الأرجح نظام التهوية عن العمل.

وأسفر الحادث عن مقتل 1426 حاجًا معظمهم من الآسيويين مات معظمهم اختناقًا.

دهس الحجيج

في مايو 1994: قتل 270 حاجًا دهسًا بالأقدام بعد تدافع حدث أثناء رمي الجمرات، وقالت السلطات إن السبب هو الازدحام.

حريق منى

وفي مايو 1995، قتل ثلاثة أشخاص وجرح 99 آخرون أو احترقوا في حريق نشب في مخيم للحجاج في منى.

وتكررت الحادثة في إبريل 1997، حيث تسبب حريق نجم عن سخانة تعمل بالغاز في نشوب حريق هائل أتى على مخيم الحجاج في وادي منى بالقرب من مكة ما أدى إلى مقتل 343 حاجا وجرح أكثر من 1500 آخرين.

سقوط رافعه المسجد الحرام

وفي 2015 أيضا سقطت رافعة في المسجد الحرام: آخر حوادث الحج كان في السنة الماضية عندما حدثت أول مأساة مع حلول موسم الحج، حيث أسفر سقوط رافعة ضخمة في الحرم المكي، بسبب العواصف الشديدة، عن مقتل 107 أشخاص وإصابة 238، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع المدني السعودية.

حادثة منى 2015

أدى تدافع الحجاج يوم 24 سبتمبر عام 2015 الموافق 1 ذو الحجة عام 1436، إلى مقتل 769 شخصاً على الأقل وإصابة 694 آخرين حسب الرواية الرسمية السعودية. بينما وصل عدد القتلى إلى أكثر من 2121، حسب تعداد أجرته وكالة أنباء أسوشييتد برس وهو أعنف حادث يكون في الحج منذ التدافع الأخير عام 1990.