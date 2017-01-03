بالصور.. أنغام تعايد جمهورها بأجمل الألحان في الأوبرا

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القاهرة – أحيت مساء أمس الاثنين المطربة أنغام حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في إطار الاحتفالات بالعام الجديد بحضور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق،الإعلامي إبراهيم عيسى والسيناريست تامر حبيب وكابتن سيد معوض.

أحيا أولى فقرات الحفل المايسترو هاني فرحات الذي قدم العديد من المقطوعات الموسيقية لأغاني “ده كلام”،”فيك حتة غرور” ،”أيه هو ده” ،”بحبك وحشتيني” ،”نهياة الا نهاية” ،”كل ده كان ليه” ،”اتحدي العام”.

واختتمت الحفل أنغام التي قدمت في البداية أغنية “بلدي التاريخ” وسط هتافات الجمهور ثم رحبت بالحضور ووعدت بتقدم كل ما يطلبونه وانطلقت لتشدوا بـالعديد من أغانيها الشهيرة على التوالي منها “أهي جت” ،”بين البينين” ،”اتجاه واحد” ،”واحده كاملة” ،”طول ما أنت بعيد” ،”مهزومة” ،”حته ناقصة” ،”نفسي احبك” ،”بعتلي نظره” ،”قلبك” ،”سيدي وصالك” ،”بقيت وحدك” ،”مجبش سيرتي” ،”بتحب مين” ،”عرفها بيا” ،”مابحبش” ،”حبيتك ليه” ، ،”راحت ليالي” ،”وبقولك ايه” ،”أكتبلك تعهد” ،”النهاية واحده” ،”شنطة سفر” ،”كل مانقرب” ،”هتمناله الخير” واختتمت بـ “اشكي لمين”.

وقدمت أنغام أغنية “أكتبلك تعهد” مرتين بناء على رغبات الجمهور..

حضرت أنغام بحصبة مدير أعمالها تامر عبد المنعم الذي تولي أيضا إدارة أعمال المايسترو هاني فرحات بمشاركة محيي عفيفي وأضفى مصمم الاضاءة جون وليم.