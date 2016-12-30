بالصور.. أهم الاكتشافات الأثرية في العالم خلال 2016

رؤية

رصد موقع livescience، أكبر الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في العالم خلال هذا العام، جاءت كالتالي:

فسيفساء عن سفينة نوح

اكتشفت فسيفساء تصور قصة سيدنا نوح هذا العام، داخل أحد المعابد القديمة بالأرض المحتلة، وصورت الفسيفساء أشكال بعض الحيوانات ومنها الأسود والدببة والفهود، إضافة إلى هذا فالفسيفساء بينت أيضا صور الجنود المصريين القدماء تلتهمهم أسماك ضخمة.

أصغر مومياء في مصر

عثر على أصغر مومياء في العالم داخل تابوت خشبي مصري يتواجد فى متحف فيتزويليام بكامبريدج في إنجلترا، المومياء تعود لجنين يعتقد أنه لا يزيد عمره عن 18 أسبوعًا، وقال مؤرخون بريطانيون إن اكتشاف المومياء يوضح أهمية التحنيط حتى بالنسبة للأجنة على يد الفراعنة.

مخطوطة البحر الميت

باستخدام سلسلة من الأشعة المقطعية، تمكن العلماء من تحليل مخطوطات البحر الميت الهشة المتفحمة التى يعود تاريخها إلى عام 1700 عام، وعثر على هذه المخطوطة فى موقع عين جدى بالقرب من البحر الميت فى الأراضى المحتلة، وأظهرت هذه المخطوطة صورة المسيح.

هرم داخل هرم داخل الهرم

اكتشف علماء الآثار هرم كاستيو في تشيتشن إيتزا في المكسيك يتكون من هرم داخل هرم داخل الهرم، شيد الهرم الأبعد في الفترة ما بين 950 و1000، في حين تم بناء الهرم داخل هذا الهرم في وقت ما بين 850 و900، وشيد هرم في الفترة ما بين 600 و800، وتم اكتشاف هرم داخل الهرم عن طريق المسح بالمقاومة الكهربائية للهرم الأبعد، وتعد المقاومة الكهربائية تقنية تستخدم على نطاق واسع في علم الآثار.

مركب فرعوني

عثر علماء آثار على أكثر من 120 صورة لمركب قدماء مصريين منقوشة على جدران مبنى أثري في مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف و800 عام، كان قد تم بناؤها بالقرب من مقبرة الملك سنوسرت الثالث خامس ملوك الأسرة الثانية عشر.

موقع كازاخستان الصخري

أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مجمع الحجر البالغ من العمر 1500 عاماً في كازاخستان، يمتد هذا المجمع على مساحة 300 فدان، وكانت من بين الاكتشافات في هذا المجمع وجود سرج مصنوع جزئيًا من الفضة و من الأحجار المنحوتة لصور الأسلحة والمخلوقات.

التنقيب عن قبر المسيح

قام الباحثون بفتح الغطاء الخارجي، باعتباره قبر يسوع المسيح المتواجد في كنيسة القيامة في القدس، وأزيلت هذه الطبقة للكشف عن القبر لأول مرة منذ عام 1555 بعد الميلاد، ومن المقرر أن تنتهي أعمال البحث والترميم داخل القبر في عام 2017، وستصل التكاليف الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 4 ملايين دولار.