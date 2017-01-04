بالصور.. إطلاق نار داخل مطعم بمنطقة الفاتح في إسطنبول

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أنقرة- ذكرت شبكة “سي إن إن التركية”، منذ قليل، أن أشخاصا قتلوا وأصيبوا في حادث إطلاق نار فى مطعم بمنطقة الفاتح بإسطنبول، حيث قام مسلحان باقتحام المطعم ، وإطلاق النار على الموجودين.

ويقع مطعم أوسمان يلماز في منطقة الفاتح بالقسم الأوروبي من المدينة التركية، والمعروف بانتشار العرب فيه، وحتى هذه اللحظة لا أنباء عن مصير منفذي الهجوم اللذان استطاعا الفرار.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة أسفر عن سقوط 39 قتيلا، وأكثر من ستين جريحا، فيما يتواصل البحث عن منفذ الهجوم.